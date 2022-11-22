وزير الخارجية الأمريكي: المرحلة الحالية هي ذروة العلاقات مع قطر

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المرحلة الحالية هي ذروة العلاقات الأمريكية القطرية، مشيرا إلى أن البلدين يتشاركان في المنطقة وخارجها لحل الخلافات وإنهاء الصراعات وتعميق العلاقات الاقتصادية.

وقال بلينكن، الذي يزور الدوحة لحضور الحوار الاستراتيجي السنوي بين الولايات المتحدة وقطر، إن الولايات المتحدة ممتنة للتعاون القطري في الملف الأفغاني كحليف لواشنطن من خارج الناتو.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ :

السواد الأعظم من جمهور كرة القدم ، عندما أتى إلى الدوحة تفاجأ بالإعداد الناجح لكأس العالم وبالشعب القطري المضياف الذي يرحب بالجميع، ونستطيع أن نرى الفرحة في عيون الناس لاستضافة هذا الحدث الكبير.#الخارجية_القطرية #قطر2022 pic.twitter.com/jwc2rdtQj7 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 22, 2022

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، أن لقطر دورا رياديا في تنسيق المساعدات الإنسانية حول العالم وأيضا في مجال الطاقة، ورحّب في هذا الصدد بقرار أمير قطر زيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي.

وهنأ بلينكن قطر على استضافة أول بطولة لكأس العالم في المنطقة، وقال إن قطر والولايات المتحدة تعملان عن قرب بشأن قضايا عدة قبل كأس العالم وكذلك بعد البطولة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه تم التوقيع اليوم على خطاب نوايا مع قطر لمكافحة الاتجار بالبشر.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه ناقش مع نظيره الأمريكي تطورات الاتفاق النووي الإيراني وقضايا العراق وليبيا وأفغانستان والقضية الفلسطينية.

وأعرب الوزير القطري عن تطلعات بلاده إلى أن تكون “بطولة كأس العالم تجربة لتقريب الشعوب ومعرفة ثقافة المنطقة”.

والأحد، انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت بالعاصمة، وتستمر المباريات حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.