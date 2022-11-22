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المتطرف “غليك” يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى وحملة اعتقالات في الضفة (فيديو)

الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك يتقدم مستوطنين في اقتحامهم للمسجد الأقصى (تواصل اجتماعي)
22/11/2022-|آخر تحديث: 22/11/202203:32 PM (مكة المكرمة)

قاد الحاخام الإسرائيلي المتطرف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك، الثلاثاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة.

ونفذ الحاخام المتطرف وعشرات المستوطنين جولات استفزازية داخل المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن “اقتحام الحاخام المتطرف يهودا غليك برفقة عشرات المستوطنين   للمسجد الأقصى تصعيد خطير وتحريض لاقتحامات أوسع ويمثل استخفافًا بمشاعر شعبنا والمسلمين واستفزازًا لهم”.

وأعاقت قوات الاحتلال مركبات المواطنين في منطقة باب العامود بالقدس عبر حواجز أمنية.

 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

 

 

 

ورصد مواطن فلسطيني عبر مقطع فيديو إزالة مئذنة قلعة القدس في منطقة باب الخليل، من طرف سلطة الاحتلال ضمن استمرار محاولات الطمس والتهويد لمعالم المدينة.

حملة اعتقالات

من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 22 مواطنًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وداهمت منزل محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة سلوان فجر الثلاثاء وخربت ممتلكاته.

واعتقلت 6 شبان من بلدة سلوان في القدس بينهما شقيقان، ومن رام الله 5 مواطنين من عدة قرى وبلدات بمحافظة رام الله والبيرة 4 أشقاء والأسير المحرر خالد نوابيت من قرية برقة شرق رام الله.

واعتقلت سلطة الاحتلال من مدينة الخليل 3 مواطنين بينهم شاب (19 سنة)، ومن طولكرم شابين آخرين.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين 3 منهم أسرى محررون، ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الدهيشة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية