المتطرف “غليك” يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى وحملة اعتقالات في الضفة (فيديو)

قاد الحاخام الإسرائيلي المتطرف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك، الثلاثاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة.

ونفذ الحاخام المتطرف وعشرات المستوطنين جولات استفزازية داخل المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

#صور| مستوطنون يقتحمون #المسجد_الأقصى يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك pic.twitter.com/pFcZdM79q5 — فلسطين الآن (@paltimes2015) November 22, 2022

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن “اقتحام الحاخام المتطرف يهودا غليك برفقة عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى تصعيد خطير وتحريض لاقتحامات أوسع ويمثل استخفافًا بمشاعر شعبنا والمسلمين واستفزازًا لهم”.

وأعاقت قوات الاحتلال مركبات المواطنين في منطقة باب العامود بالقدس عبر حواجز أمنية.

تغطية صحفية: " مجموعات من المستوطنين تواصل اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال" pic.twitter.com/0g8NzTFSD4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 22, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

#صور عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى يترأسهم المتطرف يهودا غليك pic.twitter.com/biBYSDBgFx — وكالة بيت المقدس للأنباء (@j_nagency) November 22, 2022

ورصد مواطن فلسطيني عبر مقطع فيديو إزالة مئذنة قلعة القدس في منطقة باب الخليل، من طرف سلطة الاحتلال ضمن استمرار محاولات الطمس والتهويد لمعالم المدينة.

بلدية الاحتلال و"سلطة الآثار" تزيلان سقف وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس في منطقة باب الخليل ضمن استمرار محاولات الطمس والتهويد لمعالم المدينة pic.twitter.com/7HuyaoEU0w — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 22, 2022

حملة اعتقالات

من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 22 مواطنًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وداهمت منزل محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة سلوان فجر الثلاثاء وخربت ممتلكاته.

قوات الاحتلال تداهم منزل محافظ القدس، عدنان غيث، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى فجر اليوم وتعيث خراباً بمحتوياته pic.twitter.com/7JNelUU25c — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 22, 2022

واعتقلت 6 شبان من بلدة سلوان في القدس بينهما شقيقان، ومن رام الله 5 مواطنين من عدة قرى وبلدات بمحافظة رام الله والبيرة 4 أشقاء والأسير المحرر خالد نوابيت من قرية برقة شرق رام الله.

المشهد من بلدة سلوان صباح اليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 6 مقدسيين معظمهم أطفال pic.twitter.com/P8sE0JqhGd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 22, 2022

واعتقلت سلطة الاحتلال من مدينة الخليل 3 مواطنين بينهم شاب (19 سنة)، ومن طولكرم شابين آخرين.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين 3 منهم أسرى محررون، ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الدهيشة.