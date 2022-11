منظمة إنقاذ الطفولة: مقتل وإصابة 333 طفلا باليمن منذ بداية العام الجاري

قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن أكثر من 330 طفلا على الأقل قتلوا أو أصيبوا باليمن منذ بداية العام الجاري، مع تواصل الحرب الدامية في هذا البلد الفقير لـ8 سنوات، وذلك بمعدل طفل واحد بين قتيل ومصاب ​​كل يوم.

وأوضح مكتب المنظمة -غير حكومية ومقرها بريطانيا- في بيان “على الرغم من المكاسب الإيجابية التي تحققت للأطفال خلال الهدنة على مستوى البلاد لمدة 6 أشهر، فقد قتل وجرح أكثر من 330 طفلا في الحرب، وبمتوسط ​​أكثر من طفل واحد في اليوم، منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني سنويًا.

وذكر أن استمرار الحرب تسببت في مقتل 333 طفلا، منذ أول يناير/كانون الثاني 2022 وحتى 15 نوفمبر الجاري، بواقع 92 قتيلا و248 جريحًا، وفق إحصائية لمشروع مراقبة التأثير المدني التابع لمجموعة الحماية اليمنية.

وأكدت منظمة إنقاذ الطفولة أن استخدام الغارات الجوية وقذائف المدفعية و(المورتر) والألغام الأرضية وغيرها على نحو مكثّف في صراع اليمن “تسبّب في إلحاق أضرار جسيمة بالأطفال، مما أدى إلى وفيات وإصابات وإعاقات مدى الحياة وتدمير البنية التحتية المدنية”.

