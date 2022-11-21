مصر.. غضب بعد تداول فيديو لشاب يعذب والدته المسنة والداخلية تلقي القبض عليه (شاهد)

ألقت السلطات المصرية القبض على شاب متهم بتعذيب والدته، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر اعتداءه على امرأة مسنة في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية شمالي البلاد.

وأظهر المقطع اعتداء شخص يدعى “محمد” على والدته المسنة المقيمة في منزله، باستخدام آلة حديدية (مقبض معدني)، ويطالبها بالجلوس بوضع معيّن، بشكل عدّه مغردون “مُهينًا ويستلزم المحاسبة العاجلة”.

كما أظهر تسجيل آخر الشخص نفسه مع والدته، وهو يوبخها بشكل غير لائق.

وبعد أيام من تداول المقطع، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، الأحد، ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وأشارت الداخلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، إلى أن زوجته قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي اعتدى زوجها فيه على والدته قبل شهر، ونشرته انتقامًا من زوجها، نظرًا لخلافات بينهما.

وتابع بيان الداخلية “تم فحص الهاتف المحمول، وتبيّن وجود آثار ودلائل على ارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

#وزارة_الداخلية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته (سيدة مسنة) بالضرب. pic.twitter.com/JSb5V5SsIo — وزارة الداخلية (@moiegy) November 20, 2022

تفاصيل المقطع

ويظهر في مقطع الفيديو المتهم وهو يمسك بأداة تُستخدم لرص الفحم المشتعل في النارجيلة، وهو يعتدي على والدته المسنة بالضرب، ويجبرها على الجلوس بوضع معيّن “القرفصاء”، قائلًا لها “اعدلي رجليكي قرفصي”.

ويُسمع في خلفية الفيديو صوت لامرأة تناشد المتهم عدم الاعتداء على والدته الجالسة دون القدرة على الاعتراض أو الدفاع عن نفسها، وتستجيب له بتعديل وضع جلوسها.

وأثارت مقاطع الفيديو استياءً بين رواد المنصات الذين استنكروا الاعتداء المأساوي للابن على والدته بأشد العبارات، معتبرين أنه يستحق المساءلة القانونية، ووصفوه بأنه “عاق ولم يرحم ضعف المرأة المسنة” حسب تعبيرهم.

وعلّق المدون محمد الطويل على مقطع الفيديو، قائلًا “حسبنا الله ونعم الوكيل، سيأتي يوم ويفعل به أولاده ما فعله مع أمه، والحياة قصاص”.

وغرد آخر “خسارة فيك اسم خير المرسلين اللي أوصانا بالوالدين خصوصا الأم، يجب ضبطه ويُحاكم محاكمة عاجلة وعقوبة أشغال شاقة مؤبدة، ليكون عبرة لكل من يفكر أن يقوم بنفس الفعل لاحقًا”.

😡 لا و إيه اسمه محمد .. خساره فيك اسم خير المرسلين اللي أوصانا بالوالدين خصوصا الأم .. ده يتحاب و محاكمه عاجله و عقوبه أشغال شاقه مؤبده ليكون عبره لكل قذر يفكر بس مجرد تفكير يعمل كده 😡 https://t.co/RI3Fe9oWbj — Mohamed Khairi (@Mohamed53828905) November 20, 2022

ورغم إقرار الأم باعتداء ابنها عليها، فقد ظهرت في مقطع فيديو وقالت إنها “سامحته”، مما أثار دهشة بين رواد مواقع التواصل من رحمة الأم تجاه ابنها.

وعلّقت مدونة على تصريحات الأم “شوفوا قلب الأم، رغم اللي عمله فيها وبتقول مسامحاه، والله ميستاهلش ده، والأصول إنه يتحبس على مد إيده عليها، طبعًا ده غير انتقام ربنا”.

«ربعي رجلك».. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية من القبض على صاحب الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يعتدي على والدته ويأمرها بجلوس القرفصاء في نطاق مركز شرطة فاقوس.#مصر pic.twitter.com/fPlYp7NAvz — ALA'ABER 💎 (@be_arabic) November 21, 2022