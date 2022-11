لماذا تتحيز “ميتا” ضد المحتوى الفلسطيني؟ إعلامي يقترح إيجاد بدائل عربية (فيديو)

يمارس تطبيقا فيسبوك وإنستغرام المملوكان لشركة (ميتا) تحيزًا ضد المحتوى الفلسطيني، وفق دراسة أجرتها شركة (سوشيال فور بيزنس ريسبونسابليتي).

وأكدت الدراسة أن الرقابة التي تمارسها شركة ميتا على المحتوى الفلسطيني أضرت بحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين.

وقال ناشطون فلسطينيون إن ميتا تمارس استهدافًا يشمل حذف منشورات وإزالة صفحات وحظر أخرى دون تحذير لأصحابها، لكن الشركة ترفض هذه الاتهامات وتقول إنه “جزء من عمل مجلس الرقابة المستقل التابع لها”.

قالت الطالبة تالا غنام إن تدويناتها تُحذف والفيديوهات التي تصورها تلقى انتشارًا محدودًا جدًّا، وهو ما كان يشعرها بحرمانها من حق التعبير عن الرأي.

وأضافت للجزيرة مباشر أن الأمر يشعرها بأنها ملاحَقة، وينتهك أبسط حقوقها في التعبير.

وذكر الناشط الفلسطيني محمود حربات أن إثبات استهداف المحتوى الفلسطيني لم يكن أمرًا سهلًا.

وقال للجزيرة مباشر “اليوم بعد إثبات تحيز فيسبوك مع أوكرانيا ضد روسيا، تمكنا من تأكيد أن الشركة تفعل الشيء نفسه بالتحيز مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

Palestinian activists launched an online campaign in protest of Meta’s policies against Palestinian content.

The campaign came out of Palestinian outrage upon Facebook violations, which are about suppressing Palestinian content.#FbCensorsJerusalem#فيسبوك_يحجب_القدس pic.twitter.com/x22zwRJbH4

— Lou'y Alsaeed 🇵🇸 (@louyalsaeed) November 24, 2021