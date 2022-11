أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات.. وكالة الطاقة: انفجارات قوية في محطة زاباروجيا النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الأحد، وقوع “انفجارات قوية” في منطقة محطة الطاقة النووية الأوكرانية زاباروجيا، وقال في بيان إن الخبر “مُقلق جدًّا”.

وكشف غروسي أن انفجارات حدثت في موقع هذه المحطة الكبرى للطاقة النووية، وقال “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، نقلًا عن مسؤول في شركة الطاقة النووية الروسية، أن محطة زاباروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا تعرضت لقصف أوكراني، لكن لم يتم رصد أي تسرب إشعاعي.

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security. https://t.co/0nEY45BLAg pic.twitter.com/FgG6erL0IV

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 20, 2022