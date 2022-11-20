أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات.. وكالة الطاقة: انفجارات قوية في محطة زاباروجيا النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الأحد، وقوع “انفجارات قوية” في منطقة محطة الطاقة النووية الأوكرانية زاباروجيا، وقال في بيان إن الخبر “مُقلق جدًّا”.

وكشف غروسي أن انفجارات حدثت في موقع هذه المحطة الكبرى للطاقة النووية، وقال “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، نقلًا عن مسؤول في شركة الطاقة النووية الروسية، أن محطة زاباروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا تعرضت لقصف أوكراني، لكن لم يتم رصد أي تسرب إشعاعي.

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security. https://t.co/0nEY45BLAg pic.twitter.com/FgG6erL0IV — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 20, 2022

من جانبها، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن الجيش الروسي قصف محطة زاباروجيا صباح اليوم الأحد، وإن منشآت البنية التحتية بالمحطة تعرضت لما لا يقل عن 12 قصفًا.

وأضافت الشركة عبر تطبيق تلغرام أن قائمة المعدات المتضررة تشير إلى أن المهاجمين “استهدفوا وعطلوا بشكل دقيق البنية التحتية التي كانت ضرورية لإعادة تشغيل وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة”، واستئناف إنتاج الطاقة لسد الاحتياجات الأوكرانية.

росіяни за добу вбили в Україні трьох цивільних, ще 16 дістали пораненняhttps://t.co/FicL4JSKJ3 pic.twitter.com/dgSzOXqtal — Ukrinform (@UKRINFORM) November 20, 2022

تنديد بالهجوم

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بتعرّض المحطة للهجوم، وطالبت من يقفون وراء الانفجارات التي وقعت هناك بالتوقف عن ذلك على الفور.

ونقلت تاس عن مستشار الرئيس التنفيذي للشركة قوله إنه تم إطلاق 15 قذيفة على منشآت المحطة، وأضاف “لم تُقصَف أمس فقط، بل واليوم، تتعرض للقصف الآن”، موضحًا أن أي هجوم مدفعي على الموقع يهدد السلامة النووية.

وأشار المسؤول إلى أن القذائف أُطلِقت بالقرب من مستودع للنفايات النووية الجافة ومبنى يضم كميات جديدة من الوقود النووي المستنفد، ونقلت تاس عنه قوله إنه لم يتم رصد انبعاثات مشعة حتى الآن.

وتعرضت محطة زاباروجيا للقصف بشكل متكرر منذ أن سيطرت عليها روسيا بعد وقت قصير من بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن عمليات قصف الموقع التي تهدد بوقوع حادث نووي.

وكانت المحطة النووية -وهي الكبرى في أوربا- توفر نحو خُمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء قبل الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير/شباط، واضطرت إلى العمل بمولدات احتياطية مرات عدة.

Франція передала Україні дві батареї ЗРК Crotale та дві РСЗВhttps://t.co/MeVmmZMuNF pic.twitter.com/mjoZaVqQxy — Ukrinform (@UKRINFORM) November 20, 2022

موسكو لم تتواصل بشأن المفاوضات

وفي السياق، أكد مسؤول أوكراني كبير أن موسكو لم تتواصل رسميًّا مع كييف بشأن احتمال عقد محادثات سلام، وقال إنه يتوجب على روسيا سحب قواتها بالكامل قبل حصول المفاوضات.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أمام منتدى هاليفاكس الدولي للأمن “لم نتلق أي طلب رسمي من الجانب الروسي بشأن مفاوضات”، وأشار إلى أن أي محادثات غير مبنية على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترَف بها دوليًّا لن “تكون مقبولة”.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني غداة استبعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة إقرار “هدنة قصيرة” مع روسيا، قائلًا إنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.

وقال زيلينسكي في تصريحات بُثّت في المنتدى نفسه “روسيا تبحث الآن عن هدنة قصيرة وفترة راحة لاستعادة قوّتها، يمكن أن يُنظر إلى هذا على أنه نهاية للحرب، لكنّ مهلة كهذه لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع”.

وكان البيت الأبيض قد كرر أن زيلينسكي هو الوحيد الذي يمكنه الموافقة على بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، رافضًا أي فكرة عن ممارسة ضغوط أمريكية على كييف في هذا الاتجاه.

وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي مرتين إن انتصارات أوكرانيا في ساحة المعركة قد تفتح نافذة لبدء محادثات من أجل حل سياسي للصراع.

غير أنه أشار في وقت سابق إلى أنه من غير المرجَّح على المدى القصير أن تتمكن أوكرانيا من طرد روسيا عسكريًّا من كل الأراضي التي تحتلها في البلاد، بما فيها شبه جزيرة القرم.