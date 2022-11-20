آلاف المستوطنين يستبيحون المسجد الإبراهيمي ويعتدون على أحياء البلدة القديمة في الخليل (شاهد)

اقتحم آلاف المستوطنين، مساء السبت، المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بذريعة الاحتفال بـ”الأعياد اليهودية”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المستوطنين نصبوا خيامهم في محيط المسجد وساحاته، واستباحوا -مدججين بالسلاح وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي- الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه كما أطلقوا مزاميرهم وأبواقهم داخل المسجد وفي أروقته وساحاته.

وأدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأحد، الهجمات التي نفذها مستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وحذّر المسؤول الأممي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، من أن “تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تفاقم بيئة متوترة بالفعل”.

50 ألف مستوطن أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية واحتفالات في المسجد الإبراهيمي بالخليل مساء اليوم pic.twitter.com/Nk6qcCs69O — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 19, 2022

ومنعت سلطات الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لعشرات الأوقات خلال شهر واحد، بينما تمارس قوات الاحتلال التضييق وتعرقل وصول الوافدين والزائرين والمصلين من المسلمين إلى الحرم بشكل مستمر في محاولة لتهويده بالكامل.

المستوطنين يهاجمون بيوت الفلسطينيين القريبة من المسجد الابراهيمي وباب الزاوية في مدينة #الخليل pic.twitter.com/E2bwRMnFnV — طالب الشهادة (@TAlshhadt) November 19, 2022

ووصف المواطن طارق البيطار -الذي يقطن بجوار الحرم في البلدة القديمة- للوكالة الفلسطينية اقتحام آلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمي بأنه أمر خطير ينذر بعواقب وخيمة، وخطوة جديدة باتجاه السيطرة عليه.

تغطية صحفية: "آلاف المستوطنين يقتحمون منطقة باب الزاوية وتل ارميدة في مدينة الخليل ويعتدون على الأهالي بحماية قوات الاحتلال، احتفالًا بما يسمى عيد "السيدة سارة" pic.twitter.com/C6fnksTpHS — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 19, 2022

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي للوكالة الفلسطينية إن استباحة المستوطنين الحرم الإبراهيمي وكافة أرجاء البلدة القديمة ووسط مدينة الخليل، يندرج ضمن الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التى تهدف إلى إرغام المواطنين على ترك الصلاة في الحرم الإبراهيمي، والرحيل بقوة السلاح من منازلهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم في البلدة القديمة.

آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

تفاصيل الخبر : https://t.co/IpMztFdJz9 pic.twitter.com/tK42Ao1626 — شبكة فلسطين للأنباء (@shfanews_net) November 19, 2022

واعتبر التعدي وإقامة حفلات صاخبة في الحرم الإبراهيمي الشريف تدنيسًا له وتعديًا صارخًا على الديانات السماوية وحرية العبادة التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

ودعا التميمي المواطنين إلى رفض اعتداءات المستوطنين وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عما تمارسه من انتهاكات واعتداءات صارخة بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين وخاصة الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك.

مستو.طنون يقيمون #حفلة #رقص بحماية قو.ات الا.حتلا.ل في حارة جابر المحاذية لـ #المسجد-الإبراهيمي بالخليل عشية ما يُسمّى عيد "سبت سارة اليهو.دي" pic.twitter.com/ucM76UkOTW — حراس Hurras (@huraasnet) November 18, 2022

ودعا التميمي جميع المواطنين، خاصة أبناء محافظة الخليل، إلى إعمار البلدة القديمة والوجود فيها والتصدي باستمرار لممارسات الاحتلال ومستوطنيه، مشددًا على أهمية التسوق من محالها التجارية، لحمايتها من التهويد ومن اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وزارة الأوقاف: سلطات الاحتلال تقرر إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف ابتداءً من عصر غد الجمعة حتى مساء يوم السبت بحجة الأعياد اليهودية pic.twitter.com/rJldwBqxV5 — فلسطين الآن (@paltimes2015) November 17, 2022

وتغلق سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي لمدة 10 أيام في السنة، وذلك بموجب قرارات ما تسمى لجنة “شمغار” الإسرائيلية التي شُكّلت عقب ارتكاب أحد مستوطني “كريات أربع” -المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل- مجزرة بحق المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر بالحرم في فبراير/شباط 1994، وحينها قسّمته اللجنة ووضعت جدولًا بإغلاقه أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.