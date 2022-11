اتحاد طلاب بريطانيا يقيل رئيسته شيماء دلالي بدعوى “معاداة السامية”

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا أقال رئيسته شيماء دلالي، وهي مسلمة من أصول عربية، بعد إجرائه تحقيقًا في اتهامات ضدها بمعاداة السامية.

ونقل موقع ميدل إيست آي عن بيان للاتحاد أن لجنة مستقلة للتحقيق في الاتهامات وجدت أن شيماء انتهكت سياسات الاتحاد بشكل كبير، لذا أعلن قراره بإقالتها.

ودافع الاتحاد في البيان عن قراره، مشيرًا إلى أنه قابل للاستئناف.

وذكر ميدل إيست آي أن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد الذي يبلغ 100 عام.

من جانبها، رفضت شيماء قرار الاتحاد، قائلة إنها علمت به من خلال تويتر بالتزامن مع أول يوم من شهر التوعية بالإسلاموفوبيا.

On the first day of Islamophobia Awareness Month, I find out I have been dismissed through Twitter.

That is unacceptable.

— Shaima Dallali (@ShaimaDallali) November 1, 2022