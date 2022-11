كندا تخطط لزيادة ضخمة في أعداد المهاجرين إليها بحلول عام 2025

قال وزير الهجرة الكندي شون فرايزر إن بلاده تخطط لزيادة ضخمة في أعداد المهاجرين إليها بحلول عام 2025.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن الحكومة الكندية تهدف إلى إيصال العدد إلى 500 ألف سنويا بحلول عام 2025، على أن يتم استقبال 465 ألف قادم جديد بدءا من 2023.

وتابع أن كندا تعتزم زيادة النمو الاقتصادي بحلول السنة الثالثة من هذه الخطة (في عام 2025) وسيتم قبول 605 من المهاجرين الجدد في فئة “الهجرة الاقتصادية”.

Our immigration plan is focused on helping businesses across the country find the skilled workers they need to address the labour shortage.

Thank you @OntarioCofC for the great discussion this afternoon on embracing immigration as a key part of our economic growth strategy. pic.twitter.com/NVfcLU8riT

— Sean Fraser (@SeanFraserMP) November 1, 2022