كندا تخطط لزيادة ضخمة في أعداد المهاجرين إليها بحلول عام 2025

قال وزير الهجرة الكندي شون فرايزر إن بلاده تخطط لزيادة ضخمة في أعداد المهاجرين إليها بحلول عام 2025.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن الحكومة الكندية تهدف إلى إيصال العدد إلى 500 ألف سنويا بحلول عام 2025، على أن يتم استقبال 465 ألف قادم جديد بدءا من 2023.

وتابع أن كندا تعتزم زيادة النمو الاقتصادي بحلول السنة الثالثة من هذه الخطة (في عام 2025) وسيتم قبول 605 من المهاجرين الجدد في فئة “الهجرة الاقتصادية”.

Our immigration plan is focused on helping businesses across the country find the skilled workers they need to address the labour shortage. Thank you @OntarioCofC for the great discussion this afternoon on embracing immigration as a key part of our economic growth strategy. pic.twitter.com/NVfcLU8riT — Sean Fraser (@SeanFraserMP) November 1, 2022

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من صدور بيانات عن وكالة الإحصاء الكندية تفيد بأن المهاجرين والمقيمين الدائمين شكلوا ما نسبته 23% من إجمالي تعداد السكان في عام 2021، مما يجعل كندا الدولة التي تضم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع.

وتواجه كندا نقصا هائلا في الأيدي العاملة مع اقتراب عدد الوظائف الشاغرة فيها من المليون.

واستقبلت كندا العام الماضي أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد على الإطلاق في عام واحد، في حين استقر عدد 1.3 مليون مهاجر جديد بالإجمال بين أعوام 2016 و2021.

يُذكر أن هناك 4 فئات من المهاجرين إلى كندا، وهي فئة الأسرة (أقرباء لأشخاص مقيمين في كندا) وفئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين (الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم مهاجرين لأسباب إنسانية).