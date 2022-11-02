سياسة|كندا

كندا تخطط لزيادة ضخمة في أعداد المهاجرين إليها بحلول عام 2025

وزير الهجرة الكندي شون فرايزر (منصات التواصل)
2/11/2022

قال وزير الهجرة الكندي شون فرايزر إن بلاده تخطط لزيادة ضخمة في أعداد المهاجرين إليها بحلول عام 2025.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن الحكومة الكندية تهدف إلى إيصال العدد إلى 500 ألف سنويا بحلول عام 2025، على أن يتم استقبال 465 ألف قادم جديد بدءا من 2023.

وتابع أن كندا تعتزم زيادة النمو الاقتصادي بحلول السنة الثالثة من هذه الخطة (في عام 2025) وسيتم قبول 605 من المهاجرين الجدد في فئة “الهجرة الاقتصادية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من صدور بيانات عن وكالة الإحصاء الكندية تفيد بأن المهاجرين والمقيمين الدائمين شكلوا ما نسبته 23% من إجمالي تعداد السكان في عام 2021، مما يجعل كندا الدولة التي تضم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع.

وتواجه كندا نقصا هائلا في الأيدي العاملة مع اقتراب عدد الوظائف الشاغرة فيها من المليون.

واستقبلت كندا العام الماضي أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد على الإطلاق في عام واحد، في حين استقر عدد 1.3 مليون مهاجر جديد بالإجمال بين أعوام 2016 و2021.

يُذكر أن هناك 4 فئات من المهاجرين إلى كندا، وهي فئة الأسرة (أقرباء لأشخاص مقيمين في كندا) وفئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين (الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم مهاجرين لأسباب إنسانية).

المصدر : وكالات