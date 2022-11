فائزون بجائزة نوبل يطالبون بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وسجناء الرأي في مصر

طالب 15 فائزًا بجائزة نوبل السلطات المصرية الإفراج عن سجناء الرأي، خاصة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام، قبل بدء قمة المناخ (كوب 27) الأحد المقبل.

ووقّع الرسالة 13 فائزًا بجائزة نوبل للأدب، إضافة إلى اثنين من حائزي نوبل في الفيزياء والكيمياء، بحسب ما ذكرت دار نشر (فيتسكيرالدو) التي سبق أن نشرت العام الماضي كتاب علاء عبد الفتاح “شبح الربيع”.

15 Nobel laureates – inc. Svetlana Alexievich, Annie Ernaux, Kazuo Ishiguro & Olga Tokarczuk – sign unprecedented letter calling for release of British-Egyptian hunger striker Alaa Abd el-Fattah ahead of COP27 #freealaa #savealaa – https://t.co/JqobJaPkcs pic.twitter.com/TWdDKzl4BC

