توقعات بحصول معسكر نتنياهو على الأغلبية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

تهيأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو -على ما يبدو- للعودة إلى السلطة بعد أن أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أن كتلته اليمينية تتجه نحو تحقيق أغلبية ضئيلة بفضل النتائج الطيبة التي حققها حلفاؤه من اليمين المتطرف.

ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها التلفزيون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء -الأطول بقاء في السلطة والذي يُحاكَم حاليا بتهم فساد ينفيها- يستعد للفوز بعدد 61 أو 62 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وفي أول تعليق فلسطيني على نتائج استطلاع الرأي، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية “تشير إلى توجه المجتمع الإسرائيلي ليكون أكثر يمينيا وتطرفا”.

أرقام المعسكرين

واحتل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو المركز الأول بحصوله على أكثر من 30 مقعدا، وحصل حلفاؤه حزب “الصهيونية الدينية” المتشدد على 14 أو 15 مقعدا وحزبا “شاس” و”يهدوت هتوراه” الدينيان على 10 و7 مقاعد بالترتيب.

وفي المعسكر الآخر، حصل حزب “هناك مستقبل” بقيادة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد على ما بين 22 و24 مقعدا، و”المعسكر الرسمي” بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على ما بين 11 و13 مقعدا.

وضمن هذا المعسكر أيضا، حصل حزب “العمل” على 5 أو 6 مقاعد، و”ميرتس” على 4 أو 5 مقاعد، و”يسرائيل بيتينو” على 4 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة (شريك بالائتلاف الحكومي الحالي) على 5 مقاعد. في حين حصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحركة العربية للتغيير (تعل) على 4 مقاعد.

وإذا تأكدت هذه المعطيات فإن نتنياهو سيتمكن من العودة إلى الحكم، لكن فروقا طفيفة في الأرقام -مع انتهاء فرز الأصوات وصدور النتائج الرسمية- قد تبدّل المشهد بشكل كبير.





وأُغلِقت صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلي في العاشرة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد 15 ساعة من فتحها أمام الناخبين.

وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة التصويت وصلت بحلول الساعة الثامنة إلى 66.3%، وهو أعلى معدل منذ انتخابات عام 1999، وفق هيئة البث الرسمية. وحتى ذلك الوقت، صوّت 4 ملايين و498 ألفا و410 ممن لهم حق التصويت.

وقال نتنياهو أثناء الإدلاء بصوته إنه “قلق إلى حد ما” بشأن نتيجة الانتخابات، لكنه أعرب عن أمله في “إنهاء اليوم بابتسامة”.

وتنافس 40 حزبا مختلفا في انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الخامسة والعشرين، لكن من المتوقع أن يتخطى الثلث فقط نسبة 3.25% المطلوبة. ولن تعلن لجنة الانتخابات النتائج النهائية الأولية قبل يوم الخميس.