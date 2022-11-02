تركيا: التطبيع مع مصر يسير ببطء ولكن ليس من طرفنا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده دخلت عملية التطبيع مع مصر، ولكنها تسير ببطء.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، في ندوة بعنوان “السياسة الخارجية التركية في بحر إيجة وشرقي البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضح أوغلو “لقد دخلنا عملية التطبيع مع مصر، وهذه عملية مزدوجة، إذا كانت مصر صادقة في تطبيع العلاقات فستتخذ خطوات، التطبيع يسير ببطء، ولكن ليس من طرفنا”.

وبشأن اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، قال تشاووش أوغلو “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن التمديد والتشغيل السلس لاتفاق الحبوب”.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن، مساء الجمعة في حوار تلفزيوني، توقف الجلسات الاستكشافية بين بلاده وتركيا، بعد انعقاد جولتين منها، وتقدّم في تطبيع العلاقات على مدار عامين.

وبرر شكري عدم استئناف المباحثات مع تركيا بقوله “لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من جانب أنقرة”.

وأشار شكري إلى غضب مصر من الوجود العسكري التركي في ليبيا، مضيفًا “من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح، في يوليو/ تموز الماضي، إلى أن تطبيع العلاقات مع مصر قد يأخذ دفعة، وأنه لا يوجد ما يمنع ارتقاء اللقاءات إلى المستوى الرفيع، مشيرًا إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات “يؤذي أحدهما الآخر”.