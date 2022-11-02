أردوغان يعلن استئناف نقل الحبوب من أوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية استؤنفت الأربعاء عبر الممر الإنساني في البحر الأسود.

وقال أردوغان “بعد اتصالي مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يوم أمس، ستتواصل صادرات الحبوب اعتباراً من ظهر اليوم”.

وأفاد أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار لإبلاغه بأن “شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة اعتبارا من اليوم (الأربعاء) الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

وأكد أردوغان الذي أجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره الروسي أمس الثلاثاء، أنه سيتباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم.

ضمانات

من جانبه، قال متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن بلاده حصلت على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا فيما يتعلق باتفاقية شحن الحبوب، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، حول اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي علقت روسيا مشاركتها فيها الاثنين ووافقت على استئنافها اليوم.

وقال كوناشينكوف إن الجيش الأوكراني نفذ في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوما على سفن حربية ومدنية روسية في البحر الأسود، لافتا أن هذه السفن كانت توفر الأمن لممر الحبوب.

وأوضح أن روسيا علقت لهذا السبب الاتفاقية الخاصة بشحن الحبوب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنهم بينوا موقفهم بشأن القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي.

وأضاف: تمكنا من الحصول على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا فيما يتعلق باتفاقية الحبوب بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة، مبيناً أن أوكرانيا أعطت ضمانا رسميا لروسيا فيما يتعلق بالممر البحري الإنساني المستخدم في شحن الحبوب.

وقال : “أُبلغ الجانب الأوكراني رسميا أن الممر البحري الإنساني لن يستخدم إلا في نطاق مبادرة حبوب البحر الأسود، وذكر أن موسكو وجدت الضمانات التي حصلت عليها من أوكرانيا كافية وستواصل مشاركتها في اتفاق شحن الحبوب، دون ذكر تلك الضمانات”.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم الاثنين، تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، نظرا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا.

وشهدت إسطنبول في 22 يوليو/ تموز الماضي، توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوربا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.