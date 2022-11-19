وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر لإجراء محادثات وحضور مباراة لمنتخب بلاده

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية سيزور الدوحة يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، لإطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي الخامس بين الولايات المتحدة ودولة قطر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن بلينكن سيلتقي خلال زيارته للدوحة بمسؤولين قطريين رفيعي المستوى، وسيناقش مجموعة من القضايا لا سيما التعاون الأمني والتجارة والاستثمار والتغير المناخي، إلى جانب الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، وملفات أخرى.

ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيناقش، في زيارته للدوحة، المساهمة الهامة لدولة قطر في مجال الدبلوماسية الرياضية الدولية، خاصة أن قطر تستضيف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان “سيلتقي الوزير بكبار المسؤولين القطريين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وسيحضر بلينكن المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم لكرة القدم، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيكون بلينكن أبرز مسؤول أمريكي يحضر مباريات كأس العالم التي تنطلق غدا الأحد، وقالت وزارة الخارجية إنه “سيشجع فريق الرجال الوطني الأمريكي في أول مبارياته في كأس العالم، خلال المواجهة بين الولايات المتحدة وويلز”.

وستقام المباراة ضمن المجموعة الثانية يوم الاثنين على استاد أحمد بن علي.

وسوف تقام مباريات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم 2022 ما بين 21 و29 نوفمبر 2022، وتضم المجموعة كلًّا من إنجلترا و‌إيران و‌الولايات المتحدة وويلز، ويتأهل متصدر الترتيب والمركز الثاني إلى دور الـ16.