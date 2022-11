وزارة العدل الأمريكية تعين مدعيا مستقلا في التحقيقات المتعلقة بترمب

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الجمعة، تعيين جاك سميث مدعيًا عامًا مستقلًا، للإشراف على التحقيقات الجنائية المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترمب.

ويأتي القرار بعد 3 أيام على إعلان ترمب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024.

وقال غارلاند، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن تسمية مدع مستقل يصب في المصلحة العامة، لأن كلًا من الجمهوري دونالد ترمب وخلفه الديموقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما الترشح في العام 2024. غير أن ترمب هو الوحيد الذي أعلن رسميًا ترشحه في هذه المرحلة.

Attorney General Merrick B. Garland Delivers Remarks on the Appointment of a Special Counselhttps://t.co/A2f0RHL2GO pic.twitter.com/SRGDGCnYzl

— Justice Department (@TheJusticeDept) November 18, 2022