مقتل 4 عسكريين وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على سوريا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب آخر بجروح في “عدوان جوي” إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقتين الساحلية والوسطى لسوريا صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط وتسبب أيضا في وقوع خسائر مادية.

ونقلت الوكالة اليوم عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان”.

استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحليةhttps://t.co/zAsdJHVaEq pic.twitter.com/17ygzbGfr5 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) November 19, 2022

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات ضد ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا حيث تنشر طهران قوات لدعم رئيس النظام بشار الأسد منذ بدء الثورة في سوريا عام 2011.

يذكر أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرون بجروح في الـ13 من الشهر الجاري جراء هجوم إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي بسوريا.

وفي الرابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي أصابت صواريخ إسرائيلية أهدافا قرب العاصمة السورية دمشق في هجوم نادر نهارًا أدى إلى إصابة جندي بجروح وإلحاق بعض الأضرار المادية.