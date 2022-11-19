سياسة|سوريا

مقتل 4 عسكريين وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على سوريا

تشن إسرائيل منذ سنوات ضربات ضد ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا (سانا)
19/11/2022-|آخر تحديث: 19/11/202211:22 AM (مكة المكرمة)

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب آخر بجروح في “عدوان جوي” إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقتين الساحلية والوسطى لسوريا صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط وتسبب أيضا في وقوع خسائر مادية.

ونقلت الوكالة اليوم عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان”.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات ضد ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا حيث تنشر طهران قوات لدعم رئيس النظام بشار الأسد منذ بدء الثورة في سوريا عام 2011.

يذكر أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرون بجروح في الـ13 من الشهر الجاري جراء هجوم إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي بسوريا.

وفي الرابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي أصابت صواريخ إسرائيلية أهدافا قرب العاصمة السورية دمشق في هجوم نادر نهارًا أدى إلى إصابة جندي بجروح وإلحاق بعض الأضرار المادية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات