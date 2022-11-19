مظاهرات في الخرطوم لـ”نداء أهل السودان” رفضا لتسوية سياسية بين المدنيين والجيش (فيديو)

تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، السبت، احتجاجا على ما سمّوه التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، ورفضا للتسوية السياسية المرتقبة بين المدنيين والجيش.

واحتشد المحتجون أمام مقر البعثة الأممية، بدعوة من حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، وتيارات إسلامية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات عليها شعارات “الشعب السوداني صاحب الحق في صناعة الدستور” و”لا للتسوية الثنائية” و”لا للتدخل الأممي” و”الشعب يرفض الوصاية” و”لا للوثيقة الدستورية الجديدة”.

وكشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد الماضي، عن تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لتشكيل حكومة مدنية مستقلة.

ودعا البرهان جميع القوى السياسية إلى تقديم تنازلات للجلوس والتفاهم بشأن الوثيقة التي تحكم الفترة الانتقالية، وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة من المستقلين غير الحزبيين. وتابع “الجيش يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها بعيدا عن المحاصصة الحزبية”.

وكرر البرهان تحذيره للحركة الإسلامية بـ”الابتعاد عن الجيش”، قائلا إنه “لن يسمح بامتطاء ظهر القوات المسلحة للوصول إلى الحكم”.

وذكر البرهان أن فض الشراكة مع الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 كان بسبب التحريض ضد الجيش، وأضاف “أي مجموعة تحاول الحديث عن الجيش هي عدو بالنسبة لنا”.

وشارك محتجون، السبت الماضي، في مظاهرة دعت إليها مبادرة نداء أهل السودان.

وطالبت قيادة المبادرة الشعب بأن يكون يقظا “حتى لا تُفرَض عليه وصاية دولية ولا يسمح باختطاف إرادته”، واعتبرت أن على كل القوى الوطنية أن تؤمن بأن هذه الأرض يبنيها كل أبناء الوطن.

وقالت قيادة المبادرة إنها تمد أيديها لكل وطني لا يمد يده إلى أطراف خارجية، حتى تنعم البلاد بالاستقرار السياسي وتمضي إلى انتخابات تقود إلى حكومة منتخَبة، على حد قولها.