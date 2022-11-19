زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام الأسلحة النووية

توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازما وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن بيونغ يانغ “ستردّ بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة”. وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، أمس الجمعة.

ومنذ أن أعلن كيم في سبتمبر/ أيلول أن كوريا الشمالية كرست رسميا سياسة تجعل من وضعها النووي أمرا “لا رجعة فيه”، عززت واشنطن التعاون الأمني الإقليمي، بما في ذلك إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتبحث عن طرق لتعزيز الحماية التي توفرها لسيول وطوكيو.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم انتقد ما أسماه “تدريبات حرب العدوان” وقال إنه إذا استمرت الولايات المتحدة في توجيه تهديدات ضد بلاده، فإن بيونغ يانغ “سترد بحزم على الأسلحة النووية بأسلحة نووية وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة”.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت أن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاورخ هواسونج-17 الباليستي العابر للقارات أمس الجمعة.

وذكرت الوكالة أن إطلاق صاروخ هواسونغ -17 من الطراز الجديد قد “أثبت بوضوح موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية الرئيسي الجديد”.

وأضافت “كيم جونغ أون قال إنه جاء ليؤكد مرة أخرى أن القوى النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية قد وصلت إلى قدرة قصوى جديدة يمكن الاعتماد عليها لاحتواء أي تهديد نووي”.

وكانت هيئة الأركان الكورية الجنوبية قد أفادت بأنها “رصدت صاروخاً باليستياً طويل المدى مفترضاً، تم إطلاقه الجمعة من منطقة سونان في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي”.

من جهتها، أشارت طوكيو إلى أن الصاروخ قطع مسافة 1000 كيلومتر وأن اليابان لم تحاول تدميره أثناء تحليقه. وأوضح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، أنّ الصاروخ وصل إلى أقصى ارتفاع يتمثّل بـ6 آلاف كيلومتر، مستنتجا أنه “صاروخ باليستي من طراز آي سي بي ام (ICBM)، وهو من الأسلحة الأقوى في ترسانة كوريا الشمالية”.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعملية الإطلاق، داعيا بيونغ يانغ إلى “الكف فورا عن أي أعمال استفزازية أخرى”، وفق المتحدث باسمه.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، مباشرة بعد إطلاق الصاروخ.

وأدانت الولايات المتحدة “بشدة” إطلاق الصاروخ قائلة إنه “يشكل انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع توترا ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة”.