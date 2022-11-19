زعيم كوريا الشمالية يظهر ابنته للعلن أثناء تجربة إطلاق صاروخ (صور)

أظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ابنته للعالم للمرة الأولى اليوم السبت في صور لافتة للأنظار يمسك فيها كل منهما بيد الآخر قبل إطلاق أكبر صاروخ باليستي بالدولة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت أن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاورخ هواسونج-17 الباليستي العابر للقارات أمس الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم حضر عملية الإطلاق الصاروخية “مع ابنته الحبيبة وزوجته”، وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية كيم مبتهجا يسير أمام صاروخ عملاق برفقة فتاة ترتدي سترة وتنتعل حذاءً أحمر.



ومن النادر جدا أن تأتي وسائل الإعلام الحكومية على ذكر أولاد كيم وقد يكون ذلك أول تأكيد رسمي لوجود ابنته، إذ لم يتم تأكيد وجودها علنا من قبل.

ويقول محللون إن ظهورها المفاجئ يثير احتمال انتقال زعامة الدولة الشمولية إلى جيل رابع من عائلة كيم.

ولم تذكر الوكالة اسم الفتاة التي ترتدي في الصور معطفا أبيض اللون وتمسك بيد والدها وهما ينظران إلى الصاروخ الضخم.

وقال مايكل مادن الخبير في شؤون زعامة كوريا الشمالية بمركز ستيمسون في الولايات المتحدة “هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ابنة كيم جونغ أون في مناسبة عامة. هذا أمر له مغزى كبير ويمثل درجة معينة من الارتياح من جانب كيم جونغ أون لدرجة أن يظهر ابنته في العلن بهذه الطريقة”.



ويقول خبراء إن من المتوقع أن يكون لدى كيم ثلاثة أولاد، ابنتان وابن واحد. ويعتقد بعض المراقبين أن أحدهم ظهر في مقاطع مصورة لاحتفالات العطلة الوطنية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي 2013 قال لاعب كرة السلة الأمريكي المعتزل دينيس رودمان إن كيم رزق “بطفلة” اسمها جو آي. وبعد قيامه برحلة إلى كوريا الشمالية في ذلك العام أبلغ رودمان صحيفة الغارديان أنه قضى وقتا مع كيم وأسرته وحمل الطفلة.



