بعد تشغيل سد النهضة.. إثيوبيا تبدأ بتصدير الكهرباء إلى كينيا

أعلنت إثيوبيا أنها بدأت بتصدير الكهرباء إلى كينيا بموجب اتفاق مدته 25 عامًا بين البلدين، بعد 9 أشهر من بدء تشغيل جزء من سد النهضة المثير للجدل.

والجمعة، غرّد باشا ديبيلي السفير الإثيوبي في كينيا عبر تويتر “هذا مشروع رئيسي يساعد في تحويل العلاقات الدبلوماسية” بين أديس أبابا ونيروبي.

وأكدت هيئة تنظيم الطاقة الكينية أنها بدأت باستيراد الكهرباء من إثيوبيا، الخميس، ونقلت الصحف المحلية عن المدير العام للهيئة دانيال كيبتو قوله “سنستورد 300 ميغاوات خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

وأضح كيبتو أن كينيا وقّعت اتفاقية لشراء الكهرباء من إثيوبيا لمدة 25 عامًا.

وقالت شركة الكهرباء الإثيوبية إن خط الكهرباء بين البلدين تبلغ طاقته 2000 ميغاوات وتكلفته 500 مليون دولار، وإن إثيوبيا تبيع بالفعل الكهرباء إلى السودان.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، بدأت أديس أبابا إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي تواصل تشييده على النيل الأزرق، ويقع السد على بعد حوالي 30 كيلومترًا من السودان ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا.

في أغسطس/آب الماضي، أعلنت إثيوبيا أنها أكملت مرحلة جديدة لملء خزان السد على الرغم من احتجاج السودان ومصر القلقتين من تراجع حصتهما من مياه النيل.

ويُقدّر أن تبلغ طاقة إنتاج السد 5000 ميغاوات بعد انتهاء بنائه وتشغيله.

وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا وينضم إلى النيل الأبيض في الخرطوم، ليشكل النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.