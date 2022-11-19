القبض على متهمين جديدين بالضلوع في تفجير إسطنبول وخبراء يكشفون تزويد القنبلة بمكونات إضافية لزيادة مفعولها

ألقت الشرطة التركية القبض على شخصين مشتبه بهما جديدين في قضية التفجير بشارع الاستقلال في إسطنبول.

ويُعتقد أن المشتبه بهما ساعدا منفذة التفجير أحلام البشير، والمشتبه به الهارب بلال حسان، على العبور من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية.

وأسفر تفجير إسطنبول، الأحد الماضي، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81.

من جهتها، أفادت مصادر أمنية تركية بأن القنبلة المستخدمة في التفجير تم تزويدها بمسامير وقطع حديد ورصاص صنارات صيد (ثقالات) لزيادة مفعولها.

وتواصل الفرق المعنية بمديرية أمن إسطنبول فحص أجزاء القنبلة المستخدمة في التفجير، ويُعتقد أنها كانت موقوتة.

وتوصل الخبراء إلى أنه تم استخدام مسامير وقطع حديد ورصاص صنارات صيد بهدف زيادة مفعول مادة (تي إن تي) المتفجرة.

وظهرت بقايا مادة (نيترو السليلوز) كذلك في الأدلة.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.