أوكرانيا تحقق في مقاطع تُظهر إعدام أسرى.. وزيلينسكي: روسيا تبحث عن هدنة لاستعادة قوتها

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه يتحقق من صحة مقاطع مصوّرة تقول موسكو إنها تثبت إعدام كييف جنود روس بعد استسلامهم.

وانتشرت المقاطع المذكورة عبر منصات التواصل الروسية، الأسبوع الماضي، وقيل إنها تُظهر جثث جنود روس قُتلوا بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية، بما يمثّل “جريمة حرب”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن المقاطع المتداوَلة أظهرت “القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من 10 جنود روس مقيّدين”.

⚠️ Russian Defence Ministry: The brutal murder of Russian servicemen is neither the first, nor the single war crime. ❌ This is a common practice in the Armed Forces of Ukraine supported by the Kiev regime and ignored by its western patrons. 👉 https://t.co/Extsh7o3o0 pic.twitter.com/VoUvpPsOme — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 18, 2022

في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن روسيا تحاول تأمين هدنة قصيرة لاستعادة قدراتها القتالية.

جاء ذلك في كلمة بُثت عبر تقنية (فيديو كونفرنس) ألقاها زيلينسكي أمام منتدى الأمن الدولي المقام حاليًا بمدينة هاليفاكس الكندية، بين 18 و20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حسب وكالة (أوكرين فورم) المحلية.

وقال “إيقاف الحرب لا يضمن السلام. روسيا تبحث الآن عن هدنة قصيرة وفترة راحة لاستعادة قوتها”، موضحًا أن ذلك ليس الطريق لإنهاء الحرب فعليًّا.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن أي تنازلات عن الأراضي أو تنازلات تتعلق بسيادة بلاده لا يمكن اعتبارها سلامًا، وفق الوكالة.

وأضاف أن التسويات غير الأخلاقية ستؤدي إلى إراقة دماء جديدة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم وفعلي إلا بانتهاء “العدوان الروسي”، حسب قوله.