أوكرانيا تحقق في مقاطع تُظهر إعدام أسرى.. وزيلينسكي: روسيا تبحث عن هدنة لاستعادة قوتها

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه يتحقق من صحة مقاطع مصوّرة تقول موسكو إنها تثبت إعدام كييف جنود روس بعد استسلامهم.

وانتشرت المقاطع المذكورة عبر منصات التواصل الروسية، الأسبوع الماضي، وقيل إنها تُظهر جثث جنود روس قُتلوا بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية، بما يمثّل “جريمة حرب”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن المقاطع المتداوَلة أظهرت “القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من 10 جنود روس مقيّدين”.

⚠️ Russian Defence Ministry:

The brutal murder of Russian servicemen is neither the first, nor the single war crime.

❌ This is a common practice in the Armed Forces of Ukraine supported by the Kiev regime and ignored by its western patrons.

