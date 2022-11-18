روسيا تتهم أوكرانيا بإعدام أكثر من 10 أسرى حرب

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب روس، متهمة كييف بارتكاب جرائم حرب تقول موسكو إن الغرب يتجاهلها.

جاء ذلك في رد وزارة الدفاع على مقطع مصوّر تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الروسية وقالت إنه يُظهر إعدام أسرى حرب روس، ولم يتسن لوكالة (رويترز) التحقق من صحة المقطع المتداول أو ادعاء وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة “هذا القتل الوحشي للجنود الروس ليس جريمة الحرب الأولى أو الوحيدة، إنها ممارسة شائعة في القوات المسلحة الأوكرانية يدعمها بقوة النظام في كييف ويتجاهلها رعاتها الغربيين بشكل صارخ”.

⚠️ Russian Defence Ministry: The brutal murder of Russian servicemen is neither the first, nor the single war crime. ❌ This is a common practice in the Armed Forces of Ukraine supported by the Kiev regime and ignored by its western patrons. 👉 https://t.co/Extsh7o3o0 pic.twitter.com/VoUvpPsOme — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 18, 2022

ولم ترد كييف على ادعاءات موسكو، وسبق أن اتهمت أوكرانيا مرارا روسيا بارتكاب جرائم حرب، وهو ما تنفيه موسكو.

ويُظهر المقطع المصوّر جنودا روس على ما يبدو مستلقين على الأرض في ماكيفكا بمنطقة لوغانسك (شرقي أوكرانيا) بعد استسلامهم لمسلحين يضعون شارات صفراء على أذرعهم.

يتبع ذلك دوي صوت إطلاق نار من سلاح آلي ويظهر المقطع نفسه حوالي 12 جثة، ولم يتضح متى صوِّر المقطع أو من صوّره.

وقالت وزارة الدفاع إن المقطع أظهر “القتل العمد والمنهجي لأكثر من 10 جنود روس منعهم جنود أوكرانيون فاسدون من الحركة”.

❗ Western countries "turn a blind eye" to the use of anti-personnel mines by the Ukrainian army, the ongoing mining of settlements with PFM-1 "butterfly" mines. 🏥 74 civilians, including two children, have sustained injures from the PFM-1 mines. One of the injured died. pic.twitter.com/8wWX6rWxZA — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) November 18, 2022

وتابعت الوزارة أن المقطع يدل على “الطبيعة الوحشية” للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و”نظامه” في كييف.

وأضافت أنه “سيمثل أمام محكمة التاريخ وشعبيْ روسيا وأوكرانيا”، وفق البيان ذاته.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على موسكو.