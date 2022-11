روسيا تتهم أوكرانيا بإعدام أكثر من 10 أسرى حرب

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب روس، متهمة كييف بارتكاب جرائم حرب تقول موسكو إن الغرب يتجاهلها.

جاء ذلك في رد وزارة الدفاع على مقطع مصوّر تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الروسية وقالت إنه يُظهر إعدام أسرى حرب روس، ولم يتسن لوكالة (رويترز) التحقق من صحة المقطع المتداول أو ادعاء وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة “هذا القتل الوحشي للجنود الروس ليس جريمة الحرب الأولى أو الوحيدة، إنها ممارسة شائعة في القوات المسلحة الأوكرانية يدعمها بقوة النظام في كييف ويتجاهلها رعاتها الغربيين بشكل صارخ”.

⚠️ Russian Defence Ministry:

The brutal murder of Russian servicemen is neither the first, nor the single war crime.

❌ This is a common practice in the Armed Forces of Ukraine supported by the Kiev regime and ignored by its western patrons.

👉 https://t.co/Extsh7o3o0 pic.twitter.com/VoUvpPsOme

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 18, 2022