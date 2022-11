بعد تصريحات أوربية استنكرت عقوبة الإعدام.. الكويت ترفض أي تدخل بشؤونها الداخلية ونظامها القضائي

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الخميس، رفض بلاده بيان الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي الذي يتعلق بإعدام 7 أشخاص في الكويت.

وقال الصباح، خلال مؤتمر صحفي “أرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل بشؤوننا الداخلية، كما أرفض أي تدخل في نظامنا القضائي، ونحن نفتخر بديموقراطيتنا”.

وأضاف “اليوم سأقابل عضوًا في البرلمان الألماني وسأشرح له وجهة نظرنا، كما سأشارك غدًا في حوار المنامة وسأقابل المشاركين الأوربيين هناك أيضًا لشرح وجهة نظرنا”.

وأكد “نظامنا القضائي أحكامه عادلة وشفافة، ولا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها”، مشيرًا إلى أن “توقيت الإعدام كان صدفة غير مقصودة بتواجد الضيف الأوربي”.

وأعرب الوزير الكويتي عن أمله في عدم تسييس الدول الأوربية، ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة “شنغن”، مشيرًا إلى أنها مسيرة تفاوضية قائمة منذ سنوات.

وقال إن “الإعفاء ليس غاية في حد ذاته، ولكن وسيلة لخلق بيئة سفر مريحة لشعبنا، وتعزيز العلاقات الشعبية مع دول الاتحاد الأوربي”.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوربية مارغريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت الأربعاء، معتبرًا أنه سوف يكون لذلك “تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنغن”.

وأكد شيناس أن الاتحاد الأوربي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في الظروف جميعها، مشيرًا إلى أن الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية استدعت سفير الكويت لدى الاتحاد الأوربي في بروكسل.

It is regrettable that despite raising this yesterday and having received assurances to the contrary, Kuwait went ahead with 7 executions today.

We will draw the consequences this will have on discussions on the proposal to put Kuwait on the visa-free list.

Full statement 👇 pic.twitter.com/eyx4Y1d4Yd

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 16, 2022