السودان.. الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين يطالبون بمدنية الدولة (فيديو)

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الجمعة، قنابل الغاز في العاصمة الخرطوم لتفريق متظاهرين يطالبون بمدنية الدولة.

وتأتي مظاهرات اليوم امتدادًا لـ”مليونية 17 نوفمبر”، أمس الخميس، التي شهدت خروج الآلاف في الخرطوم، وأم درمان (غرب)، وبحري (شمال) بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة (ناشطون) للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

والخميس، أغلق متظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

في حين، أغلقت السلطات الأمنية جسر المك نمر والنيل الأبيض الرابطين بين العاصمة الخرطوم وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديًا لوصول المتظاهرين.

وشهد وسط العاصمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدّى إلى ازدحام مروري.

الناطق باسم قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي: نتعامل بمسؤولية تجاه الحل السياسي في #السودان #المسائية pic.twitter.com/XnzcEI2Vna — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2022

وردّد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بالحكم المدني الديمقراطي، رافعين لافتات كُتب عليها “لا للحكم العسكري ودولة مدنية كاملة، والشعب أقوى والردة مستحيلة، وحرية، سلام، وعدالة، ونعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعدها الرافضون انقلابًا عسكريًا.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر 2021 لـتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأت مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.