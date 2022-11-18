“إف بي آي” يحقق في محاولات تسليح مسيرات في الولايات المتحدة

كشف كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الخميس، أن الوكالة تحقق في محاولات عدد من الأشخاص تزويد طائرات مسيرة بقنابل محلية الصنع داخل الولايات المتحدة.

وقال راي أمام أعضاء مجلس الشيوخ “نقوم بالتحقيق، حتى بينما نتكلم الآن، في عدد من المحاولات داخل الولايات المتحدة لتسليح مسيرات، بعبوات متفجرة يدوية الصنع”.

وذكر أن خطر المسيرات، المتوافرة على نطاق واسع، تزايد بسرعة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة “فيما يتعلق بمدى رؤيتها وسرعة تحركها والمسافة التي يمكنها قطعها والحمولات القادرة على حملها”.

وأَضاف راي، الذي كان يتحدث خلال جلسة للجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ بشأن التهديدات الداخلية: “إنها أدوات متطورة بشكل استثنائي قادرة على حمل أسلحة، وينبغي أن نتمكن من التصدي لها”.

ولم يقدم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أي تفاصيل بشأن حالات تتعلق بتزويد المسيرات بمتفجرات داخل الولايات المتحدة.

وكشف التزايد المتسارع لاستخدام مركبات جوية مسيرة غير مسلحة في الحرب الأوكرانية، ومن بينها مسيرات رخيصة مجهزة بقنابل يدوية وقذائف هاون، عن سهولة تصنيع تلك الطائرات ونشرها.

وقال راي “هذا هو المستقبل الموجود الآن” داعيًا إلى سنّ تشريع لتوسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى للتصدي للخطر الأمني الذي تمثله المسيرات الخاصة.