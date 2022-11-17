خلال اتصال هاتفي.. أردوغان يؤكد لنتنياهو أهمية الحفاظ على العلاقات على أساس الاحترام المتبادل

قالت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بأنه من المهم الحفاظ على العلاقات بين البلدين على أساس من احترام المصالح المشتركة.

وأضافت الرئاسة أن نتنياهو قدّم التعازي للرئيس التركي في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول، الأحد الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان “أعرب عن تمنياته خلال الاتصال أن تكون نتائج الانتخابات في إسرائيل خيرًا على البلد والمنطقة”.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد لنتنياهو أن “العلاقات التركية الإسرائيلية دخلت حقبة جديدة بفضل الإرادة القوية لكلا الجانبين”.

وشدد الرئيس التركي، بحسب البيان، على “أن مواصلة العلاقات (التركية الإسرائيلية) وفق أسس المصالح المشتركة واحترام الحساسيات، وتعزيز العلاقات على أرضية مستدامة، سيعود بالنفع المشترك للبلدين”.

الرئيس أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود المكلّف بتشكيل حكومة في إسرائيل pic.twitter.com/LamtTzmVK0 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) November 17, 2022

من جانبه، قال حزب ليكود الذي يرأسه نتنياهو في بيان “اتفق الزعيمان على العمل معًا لبدء حقبة جديدة من العلاقات بين تركيا وإسرائيل”، مضيفًا أنهما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.

وتبادلت الدولتان تعيين السفراء هذا العام بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين توترًا لأكثر من عشر سنوات، منذ أن طردت تركيا السفير الإسرائيلي عقب غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات لقطاع غزة في 2010 مما أسفر عن مقتل مواطنين أتراك.

وأعادت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما في 2016، لكن بعد ذلك بعامين سحبت تركيا دبلوماسييها من إسرائيل وطردت المبعوثين الإسرائيليين بعدما قتلت القوات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين المشاركين في احتجاجات بقطاع غزة.

وزار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنقرة هذا العام في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 2008.