بضغط من الاتحاد الأوربي.. صربيا تبدأ فرض تأشيرة دخول على التونسيين

قررت صربيا فرض تأشيرات دخول على المواطنين التونسيين بعد انتقادات من الاتحاد الأوربي لبلغراد بـ”المساهمة في زيادة عدد المهاجرين” الوافدين عبر البلقان.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الأربعاء، بدء فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس وبوروندي.

وانتقدت دول من الاتحاد الأوربي صربيا في أكتوبر/ تشرين الأول، كونها “بوابة للمهاجرين الأتراك والهنود والتونسيين والكوبيين والبورونديين المعفيين من التأشيرات لدخول صربيا”.

وكان رئيس صربيا -المرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي منذ عام 2012- قد وعد بأن توائم بلغراد سياسة التأشيرات مع تلك المتبعة في الاتحاد “بحلول نهاية العام”، بدءًا بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للتونسيين والبورونديين والهنود.

وقال فوتشيتش الأربعاء “لقد اتخذنا خطوات بهدف تنسيق سياسة التأشيرات الخاصة بنا مع سياسة الاتحاد الأوربي”، مضيفا “لم يعد لدينا نظام إعفاء من التأشيرة مع تونس وبوروندي”.

وتابع “قريبا، ستخضع دولتان أخريتان لنفس الإجراء لأنه يتعين أن يكون لدينا نفس نظام التأشيرات مثل الاتحاد الأوربي”، دون أن يحدد الدولتين المعنيتين.

وجاء تصريح الرئيس الصربي بعد لقاء مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والمستشار النمساوي كارل نيهامر، ركزوا فيه على جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وسجل الاتحاد الأوربي دخول 130 ألف دخول غير نظامي إليه عن طريق غرب البلقان في الأشهر العشرة الأولى من 2022، وهو أعلى رقم منذ ذروة أزمة الهجرة عام 2015، وفق الوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

واستخدم السوريون والأفغان طريق غرب البلقان عام 2021، لكن الوكالة لاحظت هذا العام زيادة في عدد الأتراك والتونسيين والهنود والكوبيين والبورونديين عبر هذا الطريق.

وتصاعدت موجات الهجرة غير النظامية عبر السواحل التونسية بشكل لافت عام 2022 في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تضرب البلاد.

ووفقًا لإحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعنيّ بالهجرة، فإن أكثر من 500 مهاجر -انطلقوا في رحلات سرية عبر السواحل التونسية- يُعدَّون في عداد المفقودين حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووثق المنتدى هجرة نحو 11 ألف تونسي إلى إيطاليا خلال 8 أشهر من العام الحالي.