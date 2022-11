الرئيس الصيني يواجه رئيس الوزراء الكندي بعد تسريب لقاء بينهما: كل ما قلناه سُرّب.. هذا غير لائق (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرات مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، انتقد فيها شي الكنديين بسبب تسريب لقاء مغلق بينهما.

ووفقًا للتسجيل المصور، بدا الانزعاج واضحًا على كل من جين بينغ وترودو، حيث لام الرئيس الصيني رئيس الوزراء الكندي بسبب التسريب.

وقال جين بينغ باللغة الصينية “كل ما قلناه تم تسريبه (للصحافة). هذا غير لائق. لِمَ نفعل ذلك بهذه الطريقة؟”، مضيفًا “إذا كان هناك إخلاص، يمكننا التواصل بشكل جيد مع الاحترام المتبادل، وإلا فلن يكون من السهل معرفة النتيجة”.

في المقابل رد ترودو مقاطعًا المترجم “في كندا، نؤمن بالحوار الحر والمفتوح والصريح وهذا ما سنستمر في تحقيقه”.

وأضاف “سنواصل التطلع إلى العمل بشكل بناء معًا ولكن ستكون هناك أشياء لن نتفق بشأنها”، ما دفع جين بينغ إلى قوله إنه يجب “تهيئة الظروف أولًا”.

وانتهى الحوار بين الاثنين بالمصافحة والمغادرة في اتجاهين مختلفين.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المواجهة بين القادة تأتي بعد يوم من تسريب مصادر أنه خلال محادثة ثنائية على هامش القمة، أثار ترودو “مخاوف جدية” مع شي بشأن “أنشطة التدخل” العدوانية المتزايدة في الصين.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022