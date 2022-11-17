الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين

قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية قرّرت إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مديرية أوقاف الخليل في بيان بأن “سلطات الاحتلال ستُغلق المسجد الإبراهيمي اعتبارًا من عصر غد الجمعة، وحتى مساء السبت”.

وأشارت المديرية إلى أن ذلك يأتي بذريعة الاحتفال بِعيد “سبت سارة اليهودي”.

وقالت إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، وتفرض العقوبات الجماعية عليهم، وتمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، وتشدد من إجراءاتها على الحواجز العسكرية”.

ويغلق المسجد بالكامل أمام المسلمين 10 أيام في السنة توافق مناسبات دينية يهودية، كما يفتح كاملًا 10 أيام أمام المسلمين في مناسبات دينية.

أعداد كبيرة من المستوطنين يؤدون طقوسًا تلمودية في ساحات #الحرم_الإبراهيمي بمدينة #الخليل ويقيمون حفلًا موسيقيًّا راقصًا داخله pic.twitter.com/6Ti4OAkMeN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2022

ومنذ عام 1994 قُسّم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قيام مستوطن بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر في 25 فبراير/شباط من ذلك العام.

ويحيط الاحتلال المسجد بعشرات الحواجز العسكرية، فضلًا عن بوابات إلكترونية لا تسمح بدخول المصلين إلا فرادى مع إبراز بطاقاتهم الشخصية وتسجيل أسمائهم من قبل الجنود.

ويقع المسجد في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكنها نحو 400 مستوطن، يحرسهم قرابة 1500 جندي.