الأمم المتحدة تعلن مقتل 829 شخصا جراء النزاع القبلي في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، مقتل 829 شخصًا وإصابة 973 آخرين ونزوح أكثر من 265 ألفًا، جراء النزاع القبلي في السودان منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”، بأنه “منذ بداية عام 2022 نزح حوالي 265 ألفًا و300 شخص بسبب النزاع، وتم الإبلاغ عن مقتل 829 شخصًا وإصابة 974 آخرين نتيجة الصراع والعنف”.

وتابع: “في أكتوبر الماضي نزح عشرات الآلاف من الأشخاص في أجزاء من غرب كردفان والنيل الأزرق في أعقاب موجة من الاشتباكات القبلية”.

وذكر المكتب الأممي أنه “تم الإبلاغ عن 288 حادثًا أمنيًا بسبب النزاع المحلي والهجمات المسلحة في جميع أنحاء البلاد في العام الجاري بما في ذلك 34 حادثًا في أكتوبر الماضي” وفق البيان.

وأوضح البيان أن “التقديرات تشير إلى أن 15.8 مليون شخص يحتاجون المساعدات الإنسانية في 2023”.

لماذا لم ينجح اتفاق جوبا للسلام في وقف أحداث العنف القبلي في #السودان؟ pic.twitter.com/gEftJcRtcC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2022

وينقسم السودان إلى 18 ولاية، تنتشر فيها مئات القبائل والمجموعات العرقية التي تتحدث لغات عدة تتفرع منها مئات اللهجات المحلية، بينما تسيطر العربية بوصفها لغة أولى في البلاد.

ويتزامن ارتفاع العنف القبلي مع فترة الحكم الانتقالي بالبلاد، متخذًا بعدًا جديدًا يتجاوز الصراع على الموارد، إلى نزاع حول الهوية بين أصحاب الأرض الأصليين وآخرين وافدين.

ويتهم معارضون الحكام العسكريين في السودان بالتقاعس عن حماية المدنيين وتأجيج الصراع القبلي.

ويقول القادة العسكريون، الذين سيطروا على السلطة بشكل كامل في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنهم يعملون على تدعيم اتفاق السلام وتعزيز الأمن.