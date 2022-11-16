أسوشيتد برس: انفجار بولندا ناجم عن صاروخ أطلقته أوكرانيا على صاروخ روسي

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي ضرب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وكانت الوكالة الأمريكية قد نقلت عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية -لم تفصح عن اسمه- قوله إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا، وتسببت في مقتل شخصين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتحرون الانفجار لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ربما لم يكن ناجما عن صاروخ أُطلِق من روسيا.

وتحدّث بايدن بعد أن عقد زعماء العالم، الذين كانوا مجتمعين لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء بعد انفجارات قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إن صواريخ روسية تسببت فيها.

وردّا على سؤال بشأن مزاعم ارتباط الانفجار بروسيا، قال بايدن “هناك معلومات أولية تعارض ذلك. لا أريد أن أقول ذلك حتى نحقق في الأمر بالكامل، لكن من غير المرجَّح أنه أُطلِق من روسيا نظرا لمساره، لكننا سنرى”.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ودول الناتو ستحقق في الواقعة بشكل كامل قبل التصرف.

وتابع الرئيس الأمريكي “اتفقنا على دعم تحقيق بولندا في الانفجار الذي وقع في الريف البولندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وسنتوصل إلى ما حدث بالضبط، “وبعد ذلك سنحدد بشكل جماعي خطوتنا التالية بينما نقوم بالتحقيق والمضي قدما. كان هناك إجماع تام بين كل من كان على الطاولة”.

وشارك في الاجتماع زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا واليابان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، وباستثناء اليابان، فإن جميع هذه الدول أعضاء في الناتو الذي يضم أيضا بولندا.

ويمكن أن يؤدي تحميل موسكو مسؤولية الانفجار إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي المعروف باسم المادة 5، الذي يعتبر بموجبه الهجوم على أحد أعضاء الحلف هجوما على الجميع، مما يؤدي إلى بدء مشاورات حول رد عسكري محتمل.

وقالت بولندا إنها تتحقق مما إذا كانت بحاجة إلى طلب إجراء مشاورات بموجب المادة 4، التي تسمح لأعضاء الناتو بطرح أي قضية مثيرة للقلق، خاصة في ما يتعلق بالأمن، للنقاش في مجلس شمال الأطلسي.

روسيا تنفي

واستدعت بولندا سفير روسيا لدى وارسو للحصول على تفسير بعد أن نفت موسكو مسؤوليتها عن الواقعة.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال أمس الثلاثاء إنه ليس لديه معلومات عن وقوع انفجار في بولندا، ونفت وزارة الدفاع الروسية تعرّض بولندا لضربة بصواريخ روسية.