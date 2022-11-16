سياسة

تركيا تنشر مشاهد جديدة لتحركات منفذة تفجير إسطنبول (فيديو)

البشير دخلت تركيا عبر منطقة عفرين بطريقة غير شرعية، قبل نحو 4 أشهر من موعد العملية(الأناضول)
16/11/2022-|آخر تحديث: 16/11/202209:28 PM (مكة المكرمة)

نشر الأمن التركي مشاهد تظهر لحظة قدوم المتهمة بتفجير إسطنبول أحلام البشير إلى شارع الاستقلال في منطقة تقسيم، وتركها القنبلة في مكان التفجير الذي أسفر عن مقتل 6 وإصابة 81.

وبحسب المشاهد، دخلت المتهمة شارع الاستقلال يوم الحادثة من جهة ميدان تقسيم بحلول الساعة 15.17 بالتوقيت المحلي، ثم واصلت السير في الشارع وعلى ظهرها حقيبة وبيدها كيس.

وحاولت المتهمة باستمرار إخفاء وجهها عبر حجابها، ووصلت إلى موقع التفجير بحلول الساعة 15.30، وجلست على مقعد أمام أحد المتاجر.

وبعد جلوسها قرابة 41 دقيقة، تركت حقيبتها على المقعد بحلول الساعة 16.11، ثم توجهت مشيًا نحو ميدان تقسيم مرة أخرى.

وتظهر المشاهد أيضًا بدء المتهمة بالركض ابتداءً من الساعة 16.14، قبل أن تظهر بعد 3 دقائق في مشاهد أخرى وهي تمر من أمام فندق في ميدان تقسيم.

وأكدت الأجهزة الأمنية التركية أن البشير سورية الجنسية، ومنتسبة لحزب العمال الكردستاني، ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بطريقة غير شرعية، قبل نحو 4 أشهر من موعد العملية.

ولفت وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى أنهم اعترضوا مكالمة هاتفية مصدرها القامشلي (حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية) يُوجّه فيها المتحدث خلية تابعة للتنظيم بقتل المشتبه فيها، لمنع معرفة ملابسات الهجوم.

المصدر : وكالات