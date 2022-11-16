تركيا تنشر مشاهد جديدة لتحركات منفذة تفجير إسطنبول (فيديو)

نشر الأمن التركي مشاهد تظهر لحظة قدوم المتهمة بتفجير إسطنبول أحلام البشير إلى شارع الاستقلال في منطقة تقسيم، وتركها القنبلة في مكان التفجير الذي أسفر عن مقتل 6 وإصابة 81.

وبحسب المشاهد، دخلت المتهمة شارع الاستقلال يوم الحادثة من جهة ميدان تقسيم بحلول الساعة 15.17 بالتوقيت المحلي، ثم واصلت السير في الشارع وعلى ظهرها حقيبة وبيدها كيس.

وحاولت المتهمة باستمرار إخفاء وجهها عبر حجابها، ووصلت إلى موقع التفجير بحلول الساعة 15.30، وجلست على مقعد أمام أحد المتاجر.

وبعد جلوسها قرابة 41 دقيقة، تركت حقيبتها على المقعد بحلول الساعة 16.11، ثم توجهت مشيًا نحو ميدان تقسيم مرة أخرى.

وتظهر المشاهد أيضًا بدء المتهمة بالركض ابتداءً من الساعة 16.14، قبل أن تظهر بعد 3 دقائق في مشاهد أخرى وهي تمر من أمام فندق في ميدان تقسيم.

مشاهد التقطتها كاميرات أمنية تظهر لحظة قدوم أحلام البشير المنتمية لـ"بي كي كي" الإرهابي إلى منطقة #تقسيم وتركها القنبلة في مكان التفجير الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين pic.twitter.com/0YtdLc6iNS — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 16, 2022

وأكدت الأجهزة الأمنية التركية أن البشير سورية الجنسية، ومنتسبة لحزب العمال الكردستاني، ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بطريقة غير شرعية، قبل نحو 4 أشهر من موعد العملية.

ولفت وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى أنهم اعترضوا مكالمة هاتفية مصدرها القامشلي (حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية) يُوجّه فيها المتحدث خلية تابعة للتنظيم بقتل المشتبه فيها، لمنع معرفة ملابسات الهجوم.