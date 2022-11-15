سياسة|فلسطين

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 بعملية طعن شمالي الضفة الغربية (فيديو)

15/11/2022-|آخر تحديث: 15/11/202201:21 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 مستوطنيْن قُتلوا وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، في عملية طعن بمستوطنة (أرئيل) بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية في مستوطنة (أرئيل) شمال غرب سلفيت.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذ العملية هو الشهيد محمد مراد صواف من بلدة حارس قضاء سلفيت.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن 3 إسرائيليين أُصيبوا بجراح خطيرة جراء عملية الطعن، قبل أن يعلن وفاة 3 منهم.

وأفادت هيئة البث بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في المنطقة الصناعية بمستوطنة (أرئيل) شمالي الضفة، كان قد نفّذ عملية طعن بحق إسرائيليين.

وأفادت خدمة الطوارىء الإسرائيلية بمقتل الإسرائيلي الأول طعنا بينما قُتل الثاني خلال ملاحقة المهاجم في المنطقة الصناعية القريبة من المستوطنة.

وفي سياق منفصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين على الأقل، خلال مداهمات في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان ، بأن قوات الجيش “اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن عبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم ساعات”.

وجرت الاعتقالات، بحسب نادي الأسير، في الخليل وطولكرم وجنين وقلقيلية والبيرة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي داهم منزل ذوي الأسير يونس جلال هيلان في قلقيلية وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه على خلفية اتهام هيلان بقتل مستوطن طعنا قبل نحو شهر.

المصدر : وكالات