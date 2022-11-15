مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 بعملية طعن شمالي الضفة الغربية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 مستوطنيْن قُتلوا وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، في عملية طعن بمستوطنة (أرئيل) بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية في مستوطنة (أرئيل) شمال غرب سلفيت.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذ العملية هو الشهيد محمد مراد صواف من بلدة حارس قضاء سلفيت.

#صورة | الشــ..هيد “محمد مراد صوف” من بلدة حارس قضاء سلفيت، منفذ عملية الطعن والدهس في مستوطنة “أرئيل” والتي أسفرت عن مصرع 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين بحالة الخطر. pic.twitter.com/rD5e9aL4KA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 15, 2022

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن 3 إسرائيليين أُصيبوا بجراح خطيرة جراء عملية الطعن، قبل أن يعلن وفاة 3 منهم.

وأفادت هيئة البث بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في المنطقة الصناعية بمستوطنة (أرئيل) شمالي الضفة، كان قد نفّذ عملية طعن بحق إسرائيليين.

وأفادت خدمة الطوارىء الإسرائيلية بمقتل الإسرائيلي الأول طعنا بينما قُتل الثاني خلال ملاحقة المهاجم في المنطقة الصناعية القريبة من المستوطنة.

#عاجل | الإعلام العبري ينشر لحظة تنفيذ عملية الطعن في مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت والتي أسفرت عن مصرع مستوطنين اثنين وإصابة 4 آخرين بحالة الخطر. pic.twitter.com/Tk0pfHVvuB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 15, 2022

وفي سياق منفصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين على الأقل، خلال مداهمات في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان ، بأن قوات الجيش “اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن عبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم ساعات”.

وجرت الاعتقالات، بحسب نادي الأسير، في الخليل وطولكرم وجنين وقلقيلية والبيرة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي داهم منزل ذوي الأسير يونس جلال هيلان في قلقيلية وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه على خلفية اتهام هيلان بقتل مستوطن طعنا قبل نحو شهر.