مصر.. لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الثلاثاء، إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيا ضمن أول قائمة تتزامن مع قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تنعقد في شرم الشيخ في الفترة من 6- 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيان أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً، دون تفاصيل عنهم أوعن الاتهامات الموجهة إليهم.

وأكدت اللجنة استمرار عملها في الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لا سيما النيابة العامة ووزارة الداخلية.

عاجل ؛ لجنة العفو الرئاسي:

تستمر لجنة العفو في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة … تم انهاء اجراءات اخلاء سبيل عدد ٣٠ من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة

وتؤكد اللجنة في استمرار عملها في الافراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً وذلك بالتنسيق المستمر — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) November 15, 2022

ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله السلطة في 2014.

وتواجه السلطات المصرية اتهامات من منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتؤكد هذه المنظمات أن في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي.

لكن القاهرة تنفي قطعيًّا هذه الاتهامات، وتقول إنها تخوض حربًا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.