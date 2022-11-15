لحظة اندلاع حريق في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي (فيديو)

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، اندلاع حريق داخل مطار بغداد الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن “مديرية الدفاع المدني أفادت باندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي”.

وأضافت الوكالة أن “فرق الدفاع المدني تتجه لإخماد الحريق”.

وأوضحت أن “هناك فرقا تابعة إلى وزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق”.





لا إصابات بشرية

من جهتها، أكدت سلطة الطيران المدني أن رحلات المطار لم تتأثر بحريق صالة المغادرة ولم تسجل إصابات بصفوف المسافرين.

وقال جهاد الديوان مدير إعلام سلطة الطيران المدني لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه “تم إخماد الحريق في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي ولم يؤثر على جدول الرحلات التي استمرت وفق مواعيدها المسبقة”.

وأضاف أن “الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات في صفوف المسافرين وشُكّلت لجنة تحقيقية برئاسة مدير أمن مطار بغداد للوقوف على ملابسات الحريق”.