عضو مجلس الدولة الليبي: متفقون على الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.. ولكن كيف؟ (فيديو)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد امعزب إن هناك إجماعا بين أعضاء المجلس على ضرورة وجود سلطة واحدة تُحكم سيطرتها على كامل البلاد وإجراء الانتخابات، لكنه أضاف أن هناك خلافا بين تيارين بشأن ترتيب الأولويات.

وأضاف امعزب في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن التيار الأول يضم 50 عضوا وقّعوا بيانا سُلِّم إلى رئاسة المجلس يطالب بضرورة التعامل مع مجلس النواب أولا في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، ثم يتم التعامل مع المناصب السيادية والسلطة التنفيذية ثانيا.

وتابع أن هناك توجّها آخر في المجلس يرى أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل التشرذم والانقسام الحالي في السلطة التنفيذية، وأنه لا بد من حسم مسألة توحيد السلطة التنفيذية أولا.

وذكر امعزب أن جدول أعمال جلسة الاثنين كان يتضمن أمورا عدة، منها مناقشة تقرير بشأن ما انتهت إليه المشاورات بشأن المناصب القيادية والسيادية.

وأضاف أنه كان من المفترَض تصويت الأعضاء على القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة إجمالية بعد إعادة صياغتها من اللجنة القانونية بالمجلس، موضحا أنه سبق أن ناقش أعضاء المجلس كل مادة من مواد القاعدة الدستورية والتصويت عليها على حدة.





وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه لم ينجح في عقد جلسته بسبب منع قوات عسكرية للأعضاء من دخول المقر الذي كان من المقرر أن يستضيف الجلسة.

واتهم المجلس مسلحين -قال إنهم تابعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة- بمنع أعضائه من الدخول.