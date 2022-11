خسارة مرشحة ترمب لمنصب حاكم ولاية أريزونا في انتخابات التجديد النصفي

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا والمدعومة من الرئيس السابق دونالد ترمب قد خسرت السباق أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز في انتخابات منتصف الولاية.

وتوقعت شبكتا “سي إن إن” و”إن بي سي” خسارة كاري ليك التي تعد ضمن قائمة المرشحين الذين كان شعارهم الانتخابي الرئيسي التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وبفوز جو بايدن حينها.

وغرّدت كايتي هوبز على تويتر “الديمقراطية تستحق الانتظار”، مضيفا “شكرا أريزونا. أنا فخورة جدا بأن أكون الحاكم الجديد”.

Democracy is worth the wait.

Thank you, Arizona.

I am so honored and so proud to be your next Governor. pic.twitter.com/O6ZFSHbIBe

— Katie Hobbs (@katiehobbs) November 15, 2022