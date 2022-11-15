حازم قاسم: عملية سلفيت رد على تغول الاحتلال الإسرائيلي بحق دماء شعبنا والمقاومة تتوسع لردعه (فيديو)

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن عملية سلفيت تبرهن على قدرة الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل 3 مستوطنين وأصيب 3 آخرون في عمليتَي طعن ودهس نفذها شاب فلسطيني جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، قبل استشهاده برصاص جيش الاحتلال.

ولقي المستوطنون الثلاثة حتفهم في عمليات وقعت بأماكن متقاربة في محيط مستوطنتَي “أريئيل” و”عاليه زهاف” في محافظة سلفيت جنوب نابلس.





وأشار قاسم خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن العملية تكشف عن فشل الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته الأمنية في قتل روح المقاومة لدى الفلسطينيين ومنع تمددها.

وقال “عملية سلفيت تأتي ردّا على تغول الاحتلال الإسرائيلي على دماء أبناء شعبنا، الذي كان آخره قتل الطفلة فلة المسالمة (15 عاما) قرب مدينة رام الله بدم بارد”.





ووفق جيش الاحتلال، فإن الشاب الفلسطيني طعن حارس المنطقة الصناعية في مستوطنة أريئيل، ثم طعن مستوطنين اثنين أثناء محاولته الانسحاب، وتسبب في حادث سير أصيب فيه مستوطنان آخران.

وقالت متحدثة باسم الإسعاف الإسرائيلي إن اثنين من المصابين الثلاثة حالتهما حرجة.

رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي يصل موقع عملية سلفيت التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة اثنين. pic.twitter.com/oXoaPemN0F — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 15, 2022

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الشاب محمد مراد صوف (18 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال سلفيت.

وتداول ناشطون صورا لمطاردة قوات الاحتلال للشهيد حتى أردته قتيلا.

بعد مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين.. لحظة إطلاق النار على أحد منفذي عمليتي الطعن في مستوطنة أرئيل#عملية_سلفيت pic.twitter.com/jsaPuNtyqc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2022

وأوضح قاسم أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبلة ستكون “الأكثر يمينية في التاريخ الصهيوني”، وسيكون لذلك تداعيات في الأرض الفلسطينية والإقليم كله، مؤكدا أنها “لا تخيف المقاومة التي تستعد بكل قوة للرد على أي مغامرة من وزير الحرب الصهيوني المقبل”.

ولفت قاسم إلى أن العدوان المتواصل على الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى اليومي، سيقابَل بتوسيع المقاومة وتمددها لردع الاحتلال، مشددا على أن التهديدات الإسرائيلية لن تخيف المقاومة ولن توقفها.

وكانت حركة حماس قد دعت الشباب في الضفة والقدس لاقتفاء أثر الشهيد محمد صوف في الإثخان بالعدو، دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وثأرا للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحضت حماس الشباب على إبداع الأدوات والوسائل في استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل ساحات الوطن.