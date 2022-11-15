الرئيس الأمريكي يؤكد دعم إدارته بيع مقاتلات “إف-16” إلى تركيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن إدارته ستواصل تقديم الدعم لعملية بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز “إف-16”.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الصناعية المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبايدن تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين خاصة في مجالي التجارة والأمن.

كما شكر بايدن نظيره التركي على جهوده في استئناف العمل باتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وحل الخلافات الروسية الأوكرانية المتعلقة بالاتفاق.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا عضو مهم في عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعرب بايدن خلال كلمته عن تعازيه للرئيس أردوغان في ضحايا الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول أول أمس الأحد.

واتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن تفجير أسقط 6 قتلى في شارع تجاري مكتظ في إسطنبول، واحتجزت الشرطة امرأة سورية للاشتباه في أنها زرعت القنبلة وذلك خلال مداهمة اعتُقل فيها 47 شخصا.

تركيا ستلاحق أهدافا في سوريا

وقال مسؤول تركي كبير، الثلاثاء، لرويترز إن بلاده تعتزم ملاحقة أهداف في شمالي سوريا بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، بعد وقوع انفجار مميت في إسطنبول مطلع الأسبوع.

وقال المسؤول إن التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم الدولة لتركيا غير مقبولة، مضيفا أن أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية “بطريقة أو بأخرى”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “سوريا مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا. هناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد”.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حزب العمال الكردستاني “جماعة إرهابية”، لكن واشنطن تحالفت مع وحدات حماية الشعب الكردية ضد تنظيم الدولة في الصراع في سوريا.