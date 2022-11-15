زوجة المتطرف “بن غفير” تحمل مسدسا خلال لقائها سارة نتنياهو (صورة)

ظهرت زوجة النائب اليمني المتطرف إيتمار بن غفير الوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، الاثنين، وهي تحمل مسدسا في طيات ملابسها.

ودافعت الزوجة عن نفسها بالقول إنها تعيش في الخليل وتسافر عبر “طرق مليئة بالإرهاب”، على حد زعمها.

وذكرت قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إيلا غفير ظهرت تحمل مسدسا في تنورتها خلال استضافة سارة نتنياهو لها.

واستضافت سارة زوجات قادة الائتلاف الحكومي المتبلور في أحد فنادق مدينة القدس المحتلة، بمناسبة فوز كتلة اليمين بزعامة زوجها في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ومع انتشار صورتها بالمسدس على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت إيلا عبر حسابها تويتر: “أعيش في الخليل، أم لـ6 أطفال حلوين، وأسافر عبر طرق مليئة بالإرهاب ومتزوجة من أكثر الرجال عرضة للتهديد في البلاد، ونعم، لدي سلاح”.

أثار جدلًا ظهورُ زوجة نائب الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، العضو المرتقب في حكومة بنيامين #نتنياهو المقبلة، حاملة "سلاحًا" خلال مشاركتها في اجتماع مع زوجات قادة الائتلاف بفندق والدورف أستوريا بمدينة #القدس المحتلة pic.twitter.com/DhsDehSrUS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2022

ويسعى بن غفير، رئيس حزب عوتسما يهوديت، للحصول على منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو المرتقبة ويعيش هو وأسرته في مستوطنة كريات أربع في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتتصاعد تحذيرات داخل وخارج إسرائيل من حصول بن غفير على حقيبة وزارية، باعتباره سيكون أكثر الوجوه تطرفا في حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين.

والأحد، تسلم نتنياهو زعيم حزب الليكود تكليفا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة، بعد حصول معسكره على 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست.

وأمام نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما أخرى، وفي حال فشل سيكلف هرتسوغ مرشحا آخر.

وبجانب الليكود (32 مقعدا)، يضم معسكر نتنياهو : تحالف الصهيونية الدينية (14) الذي يشمل حزب بن غفير، وحزبي شاس (11) ويهدوت هتوراه (7) الدينيين.

اكثر ما لفت انتباهي في الصورة الجماعية ل سارة نتنياهو – رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف لتشكيل الحكومة ال 37 – مع زوجات رؤساء الائتلاف الحكومي الجديد غير مسدس زوجة #بن_غفير واغطية رؤوسهن ، هو حركة اصبع سارة ؟؟؟!!! بالمناسبة الكنيست ال 25 تؤدي القسم اليوم #الانتخابات_الاسرائيلية pic.twitter.com/h1RBrPzT2u — Israeli Affairs Expert ايمن الحنيطي (@AymanHunaiti) November 15, 2022

وقبيل الانتخابات، صرّح بن غفير بأنه طلب من نتنياهو منحه حقيبة الأمن الداخلي حال تشكلت حكومة من اليمين، وقال إن خطته تعتمد على نقاط بينها تغيير قواعد إطلاق النار تجاه الفلسطينيين.

وسبق ودعا بن غفير إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتسبب في تصعيد الأوضاع بالقدس المحتلة عقب إقامته مكتبًا برلمانيًا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى.

اللي بالنص.. زوجة نتنياهو! واللي جنبها زوجة بن غفير اللي مشارك بالحكومة واله صوت كبير وقوي، اجت معها سلاح ويمكن هاي رسالة مهمة.. بن غفير يدعو لتغيير الوضع القائم بالاقصى.. (اللي تقريباً إله أكثر من سنة متغير)! حكومة يمينية عنصرية صهيونية.. الملك قبل شوي بارك لرئيسها!! لطيف!! pic.twitter.com/wcPE9rs8mi — Ahmad93 🇯🇴🇯🇴 (@AhmadNemer999) November 14, 2022