تقارير غربية عن سقوط “صواريخ روسية” على بولندا وموسكو تنفي.. أبرز التطورات (فيديو)

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قوله إن الحلف يتحقق من تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وأضاف المسؤول -الذي امتنع عن ذكر اسمه- أن الناتو يعمل عن كثب مع وارسو العضو في الحلف.

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قد نقلت عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية -لم تفصح عن اسمه- قوله إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا، وتسببت في مقتل شخصين.

من ناحية أخرى، وصفت روسيا التقارير عن سقوط الصواريخ بأنها “استفزاز”.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها على تلغرام أن “ما أفادت به وسائل إعلام بولندية ومسؤولون عن سقوط مزعوم لصواريخ روسية قرب بلدة بريفودوف ينطوي على استفزاز متعمد هدفه تصعيد الأوضاع”.

ودعت بولندا المنضوية في الناتو إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر “بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي”.

وقال رجال إطفاء في بولندا إن شخصين لقيا حتفهما بانفجار في قرية برزيودو شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها “تتحقق من” تقارير صحفية عن سقوط الصاروخَين “داخل بولندا أو على الحدود مع أوكرانيا”.

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر لصحفيين “نحن على علم بالتقارير الصحفية التي تفيد باستهداف صاروخين روسيين مكانا داخل بولندا أو على الحدود الأوكرانية”.

وأكد “ليس لدينا معلومات حتى الآن تؤكد وقوع ضربة صاروخية”، مضيفا “نتحقق من ذلك بشكل أعمق”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا يمكنها تأكيد أي تقارير بشأن سقوط صواريخ روسية في بولندا في الوقت الحالي.

وأضافت “نعمل مع الحكومة البولندية وشركائها في الناتو على جمع مزيد من المعلومات”.





وفي وقت سابق الثلاثاء، أمطرت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ، وهو ما وصفته كييف بأنها أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر.

وهذه أبرز التطورات

منذ ساعتين رئيس المجلس الأوربي: تحدثت مع رئيس الوزراء البولندي وأكدت له دعم الاتحاد الأوربي الكامل لبولندا.

منذ ساعتين كبير المفاوضين الأوكرانيين: الهجوم الإرهابي الروسي ليس الأول وإذا لم يتم الرد عليه لن يكون الأخير.

منذ ساعتين رئيسة المفوضية الأوربية: مصدومون من أنباء الانفجار في بولندا ونقف إلى جوارها في هذه الأوقات.

منذ ساعتين الاتحاد الأوربي يدعو إلى اجتماع تنسيقي بين القادة الأوربيين خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا.

منذ ساعتين الرئاسة البولندية: الرئيس البولندي يجري مكالمة عاجلة مع الرئيس الأمريكي بشأن التطورات الأخيرة.

منذ 3 ساعات رئيس وزراء أوكرانيا: عدوان روسيا الوحشي وصل إلى حدود الاتحاد الأوربي والناتو وعلى العالم المتحضر أن يرد عليه.

منذ 3 ساعات رئيسة المفوضية الأوربية: نراقب الوضع عن كثب ونتواصل مع الحلفاء في بولندا.

منذ 3 ساعات البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البولندي في أعقاب سقوط الصواريخ في بولندا.

منذ 3 ساعات الأمين العام للناتو: نقيّم الموقف عن قرب وننتظر وضوح البيانات والمعلومات.

منذ 3 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤولين بولنديين: الحكومة ستحصل على إيضاح بشأن طبيعة الانفجارات في غضون ساعات.

منذ 3 ساعات الإليزيه: ماكرون تواصل مع بولندا وسيطرح مسألة الصواريخ الروسية الأربعاء في مجموعة العشرين.

منذ 3 ساعات الحكومة البولندية: ننظر في حاجتنا إلى تفعيل المادة التي تنص على حق العضو بالناتو في دعوة دول الحلف للتشاور.

منذ 3 ساعات المتحدث باسم الحكومة البولندية: رفعنا درجة جاهزية وحداتنا العسكرية.

منذ 3 ساعات وزيرة الخارجية الألمانية: نراقب الوضع عن كثب ونتواصل مع أصدقائنا البولنديين وحلفائنا في الناتو.

منذ 3 ساعات رئيس وزراء بلجيكا: ندين بشدة الحادث على الأراضي البولندية ونؤكد أن الناتو موحد ومتأهب أكثر من أي وقت مضى.

منذ 3 ساعات مستشار مجلس الشيوخ البولندي مارسين زابوروفسكي للجزيرة:

على روسيا أن تقدم الاعتذار إن كان الحادث عرضيا.

سيكون هناك رد عسكري من الناتو إذا كان الحادث متعمدا.

علينا أن ننتظر الرد الروسي على سقوط الصاروخين.

منذ 3 ساعات مستشار الرئيس الأوكراني للجزيرة:

على بولندا ومولدوفا ودول المنطقة التأهب لسقوط المزيد من الصواريخ الروسية.

ينبغي إبقاء الدفاعات بالمنطقة في حالة جاهزية تامة في ضوء التطورات الحاصلة.

سنكشف قريبا عن الأدلة التي تؤكد أن روسيا هي من قصفت بولندا.

نحتاج إلى مزيد من الدعم العسكري ومن الواضح أن روسيا تريد تصعيد الحرب.

ما جرى في بولندا ينبغي أن يدفع في اتجاه تقديم مزيد من الدعم لنا في مواجهة روسيا.

منذ 3 ساعات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

التهديدات ستشمل كل من تصل إليه الصواريخ الروسية طالما أن موسكو تشعر أن بإمكانها الإفلات من العقاب.

سقوط الصواريخ الروسية على أراضي الناتو تصعيد كبير وتهديد للأمن العالمي يستدعي التحرك.

منذ 4 ساعات رويترز عن وسائل إعلام بولندية: صاروخان طائشان أصابا بلدة برزيودوف شرقي البلاد.

منذ 4 ساعات أ. ب عن مسؤول استخباراتي أمريكي: مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

منذ 4 ساعات البنتاغون: نأخذ سلامة قواتنا في بولندا وغيرها على محمل الجد وواثقون من إجراءات الحماية لكننا لن نستبق الأمور.

منذ 4 ساعات البنتاغون: نتعامل بمنتهى الجدية مع التقارير عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا.

منذ 4 ساعات الدفاع الروسية: الحطام الذي أظهرته الصور لا يشير إلى استخدام أسلحة روسية.

منذ 4 ساعات تاس عن وزارة الدفاع الروسية: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد النزاع.

منذ 4 ساعات عضو مجلس الشيوخ البولندي مارسين زابوروفسكي للجزيرة: نعمل على تحديد هوية الصواريخ التي سقطت على بولندا.

منذ 4 ساعات وزير خارجية الدنمارك: المعلومات الواردة من بولندا مقلقة للغاية ونحن على اتصال مع بولندا والحلفاء في الناتو.

منذ 4 ساعات الخارجية الأمريكية: لا يمكننا تأكيد أي تقارير بشأن سقوط صواريخ روسية في بولندا في الوقت الحالي.

منذ 4 ساعات الخارجية الأمريكية: نعمل مع الحكومة البولندية وشركائنا في الناتو على جمع مزيد من المعلومات.

منذ 4 ساعات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نعمل مع الحكومة البولندية لجمع المعلومات وتقييم ما جرى.