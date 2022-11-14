بملابس رياضية.. وزير الخارجية الروسي ينفي تقارير عن نقله إلى المستشفى (فيديو)

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، نقله إلى المستشفى بسبب حالة مرضية تتعلق بالقلب، ووصف التقارير الصحفية الغربية التي أوردت ذلك بـ”الكاذبة”.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤولين إندونيسيين قولهم إن لافروف نُقل إلى المستشفى بعد وصوله إلى جزيرة بالي لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “هذا بالطبع ذروة التزييف”.

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو للافروف، الذي يتولى منصبه منذ عام 2004، جالسا في الهواء الطلق في فناء مرتديا سروالا قصيرا ويقرأ وثائق.

وردا على سؤال حول التقرير، قال لافروف إن “الصحفيين الغربيين يكتبون كذبا على مدى 10 سنوات أن بوتين مريض”.

وأضاف لافروف (72 عاما) بابتسامة ساخرة “هذا نوع من الألعاب ليس بجديد في الساحة السياسية”، معقبًا “الصحفيون الغربيون بحاجة إلى أن يكونوا أكثر صدقا، عليهم أن يكتبوا الحقيقة”.

ونقلت وكالة رويترز عن حاكم بالي قوله إن لافروف بصحة جيدة وكان في المستشفى لإجراء فحص طبي.