أول مسلمة تفوز بعضوية مجلس نواب ولاية جورجيا الأمريكية: اتهمت بالإرهاب بسبب حجابي (فيديو)

قالت رواء رمان التي فازت بعضوية مجلس نواب ولاية جورجيا الأمريكية عن الحزب الديمقراطي إنها واجهت صعوبات منذ أن كانت في المرحلة الثانوية بسبب كونها مسلمة محجبة من أصول فلسطينية.

وأضافت رواء في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن المرشح المنافس لها من الحزب الجمهوري اتهمها بأنها “إرهابية” وتنتمي لحركة حماس الفلسطينية ولحزب الله اللبناني فقط لكونها مسلمة محجبة ومن أصول فلسطينية.

وذكرت أن انتخابها يوضح أن المجتمع المحلي الذي اختارها رفض هذه الادعاءات كلها التي تأتي ضمن “الإسلاموفوبيا”.

وعما إذا كان نجاحها يمكن أن يكون بداية لتراجع اليمين المتطرف، أعربت رواء عن أمنيتها بأن يكون هذا هو ما يحدث.

لكنها استدركت قائلة إنه بالرغم من أهمية فوزها “يجب البقاء يقظين حتى لا يتمكن هذا التيار من الانتشار”.





وتعد رواء أول امرأة مسلمة تُنتخب لعضوية مجلس نواب جورجيا، وأول فلسطينية يتم انتخابها في منصب عام في الولاية.

ونجح 3 مسلمين في الحصول على مقاعد بمجلسي نواب وشيوخ ولاية جورجيا الأمريكية التي يترأسها حاكم جمهوري، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

واستطاعت المنتميتان للحزب الديمقراطي، نبيلة إسلام (32 عامًا) ورؤى رمان (29 عامًا) من تحقيق فوز تاريخي، بعدما أصبحت نبيلة أول مسلمة على الإطلاق تنتخب في مجلس شيوخ الولاية، وباتت رؤى أول مسلمة أيضًا تحظى بمقعد في مجلس نواب الولاية.

ولدت رؤى رمان في الأردن ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة عند السابعة من عمرها، أما إسلام فهي ابنة لمهاجرين من بنغلاديش ولدت في جورجيا ونشأت فيها.

ووفقًا لمجلس العلاقات الإسلامية – الأمريكية (كير)، شهدت انتخابات التجديد في جورجيا ترشح عدد غير مسبوق من المسلمين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال المجلس في بيان إن ترشح 7 مسلمين من أجل الحصول على مناصب عامة في جورجيا “يعكس تنامي المشاركة المدنية والسياسية للناخبين المسلمين بالولاية”.