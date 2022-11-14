شاهد: لحظة القبض على منفذة تفجير إسطنبول

نشرت السلطات التركية مشاهد لعملية إلقاء القبض على المشتبه بها بتنفيذ تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول أمس الأحد الذي راح ضحيته 6 قتلى و81 مصابا، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات مصورة قوات الأمن وهي تداهم منزل كانت تختبئ فيه المشتبه بها، وضبطت معها وفقا للصور مبالغ مالية وسلاح ناري.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، إن سلطات الأمن ألقت القبض على من وضع القنبلة التي تسببت بتفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول أمس الأحد.

واستهدف الانفجار قلب إسطنبول النابض، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصاديّة لتركيا في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.

وأضاف صويلو في تصريح فجر اليوم من موقع التفجير أن الشرطة التركية أوقفت في البداية 21 شخصا مشتبها بهم، ثم ألقت القبض على الشخص الذي وضع القنبلة.

ولفت الوزير إلى أن القرائن الأولية المقترنة بالواقعة تشير إلى ضلوع حزب العمال الكردستاني في تنفيذ التفجير.

وقال صويلو “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة” عن الاعتداء.

مشاهد لعملية إلقاء القبض على المشتبه بها بتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في #اسطنبول pic.twitter.com/LKoSrjK4Mg — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 14, 2022