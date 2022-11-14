سورية دخلت من عفرين.. تركيا تكشف هوية وتفاصيل القبض على منفذة هجوم إسطنبول

أعلنت مديرية أمن إسطنبول أن منفذة تفجير إسطنبول هي المواطنة السورية أحلام البشير، وهي عضو تنظيم حزب العمال الكردستاني، وأنها دخلت تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع.

واستهدف انفجار قلب إسطنبول النابض، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصاديّة لتركيا، مما أسفر عن مقتل 6 على الأقلّ وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.

وقال الأمن التركي في بيان “اعتقلنا المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية عند الساعة 2:50 فجرا في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية”.

وأضاف الأمن التركي أن المشتبه بها تلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني، وأنها تلقت تعليمات تنفيذ تفجير إسطنبول من مركز حزب العمال الكردستاني في منطقة كوباني (عين العرب) السورية.

وقالت مديرية الأمن العام إن المادة المستخدمة في تفجير تقسيم هي مادة “تي إن تي TNT” شديدة الانفجار.

وأفاد الأمن التركي بأنه قد تم التحقق من تسجيلات 1200 كاميرا مراقبة، وتبين أن المتهمة بتنفيذ التفجير فرت باستخدام سيارة أجرة إلى منطقة أسنلر في إسطنبول.

#عاجل | وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: منفذو الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الاثنين لو لم يُلقَ القبض عليهم pic.twitter.com/njt9RZKZh0 — TRT عربي (@TRTArabi) November 14, 2022

وأشار الأمن إلى أنه قام بمداهمة 21 عنوانا في إسطنبول واعتقل 46 مشتبها به.

وقال إنه خلال التحقيق مع متورطين في التفجير، اعترفوا بذهاب المنفذة من أسنلر إلى منطقة كوتشوك تشكمجه، وعند مداهمة العنوان تم اعتقالها عند الساعة 2:50 فجرا.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن “المنفذة كانت ستهرب إلى اليونان، إذا لم نقبض عليها اليوم”.

وأضاف صويلو “ربما هذا الخبر سيحزن التنظيم الإرهابي فلقد ألقينا القبض أيضا على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير”.

وقال صويلو: “رصدنا مكالمة يطلب فيها المتكلم من أفراد الخلية قتل منفذة الهجوم لمنع معرفة ملابسات الهجوم”.