دول أوربية وسفارات تعزي تركيا في ضحايا تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول

أعربت دول أوربية عن تعازيها لتركيا في ضحايا التفجير الذي وقع، الأحد، في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا مقتل 6 وإصابة 53 جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط المدينة.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي، لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك”.





وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عبر تويتر إنه تلقى نبأ التفجير ببالغ الحزن، وأعرب عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

Deeply shocked and saddened by the explosion on Istiklal street in Istanbul.

Our deepest condolences to all who lost loved ones and wishing a speedy recovery to the injured. — Mark Rutte (@MinPres) November 13, 2022

وأوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي أن “الإرهاب بكافة أشكاله أمر بغيض”، وأن لندن “متضامنة مع أنقرة ضد هذا العمل الشنيع”.

My thoughts are with those affected by the Istanbul blast. Terrorism in all guises is abhorrent. The UK stands in solidarity with Türkiye against this unjustified act of violence. British nationals should remain vigilant & follow official travel advice: https://t.co/LTKYMnXQew — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 13, 2022

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك “تأتي مشاهد مروعة من إسطنبول، أتقاسم أحزان أولئك الذين تعرضوا للهجوم في شارع للتسوق بإسطنبول”.

Furchtbare Bilder kommen aus #Istanbul. Meine Gedanken sind bei den Menschen, die einfach nur an einem Sonntag auf der Einkaufsstraße Istiklal flanieren wollten und nun Opfer einer schweren Explosion wurden. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 13, 2022

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونيفي تغريدة على تويتر قائلة “مشاهد التفجير في إسطنبول مروعة، أعزي تركيا في ضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم”.

Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l’attentato subito e la morte di cittadini innocenti. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 13, 2022

أما الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، فأعرب عن بالغ تعازيه للشعب التركي عمومًا ولسكان مدينة إسطنبول، وقال في تغريدة على تويتر “أتضامن مع ذوي ضحايا التفجير وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

My sincere condolences to the people of Turkey and the citizens of #Istanbul. In view of the horrific explosion this afternoon in the heart of Beyoğlu my thoughts are with the families of the victims. Wishing a speedy recovery to all injured. (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) November 13, 2022

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي جان ليبافيسكي إن تفجير إسطنبول بعث في نفسه حزنًا شديدًا، وأعرب عن بالغ تعازيه لتركيا حكومة وشعبًا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة على تويتر إن باريس متضامنة مع أنقرة في مكافحة الإرهاب.

Sincères condoléances à la 🇹🇷 et aux familles des victimes après l’attaque à la bombe survenue à #Istanbul causant de nombreuses victimes. La 🇫🇷 est solidaire avec la Turquie face au terrorisme. @FranceenTurquie et @FranceaIstanbul sont mobilisés. — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) November 13, 2022

كما قالت وزارة الخارجية اليونانية إن القنصلية اليونانية في إسطنبول تتواصل مع السلطات المحلية في المدينة بخصوص حيثيات التفجير، معربة عن إدانتها الشديدة للإرهاب وتعازيها الخالصة للشعب التركي.

As regards tdy's explosion in #Istanbul, the 🇬🇷Consulate General is in constant contact with local authorities. So far, there are no Greeks among the victims We unequivocally condemn terrorism & we express our condolences@GreeceMFA Statement ➡️https://t.co/cOZw9IdW8A https://t.co/gKpDoGdSgj pic.twitter.com/NibhgOtULy — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 13, 2022

أما وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورن فأعرب في تغريدة عبر تويتر عن تعازيه لتركيا وسكان إسطنبول على وجه الخصوص.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل إنه تلقى أنباءً مروعة من إسطنبول، وأضاف في تغريدة عبر تويتر “أعزي ذوي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نقف إلى جانب الشعب التركي في هذا الوقت العصيب”.

Horrific news from #Istanbul tonight. Condolences to the victims of the explosion at #Istiqlal All our thoughts are with those currently responding and the people of Türkiye at this very distressing time. — Charles Michel (@CharlesMichel) November 13, 2022

الناتو يعزي تركيا

كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن تعازيه لتركيا في ضحايا التفجير بشارع الاستقلال وسط مدينة إسطنبول.

وقال ستولتنبرغ إن مشاهد التفجير كانت مروعة للغاية، معربًا عن تعازيه للشعب التركي ولذوي الضحايا.

وأضاف قائلًا “نتضامن مع تركيا الحليفة في الناتو”.

Shocking images from #Istanbul. My thoughts and deepest condolences to all those affected & to the Turkish people. #NATO stands in solidarity with our Ally #Türkiye. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 13, 2022

سفارات دول تدين التفجير

كما أدانت سفارات وقنصليات دول أجنبية عدة في تركيا، التفجير، وقال السفير الأذري لدى أنقرة رشاد محمدوف في تغريدة على تويتر “أعرب عن حزني الشديد لسقوط ضحايا في التفجير الغادر الذي وقع في إسطنبول، وأتقدم بالعزاء لذوي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

#İstanbul'da hain saldırı sonucu patlamada can kaybı ve yaralıların olması haberinden derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz.

Seninleyiz Türkiye! — Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) November 13, 2022

وأعرب السفير الأمريكي في تركيا جيف فلاكي عن حزنه لسقوط ضحايا في تفجير شارع الاستقلال معلنًا تضامنه مع ذوي الضحايا والمصابين.

The U.S. Mission in Türkiye is deeply saddened by the explosion in Istanbul this afternoon. We extend our deepest condolences to the families of those who lost their lives and wish a speedy recovery for the injured. — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) November 13, 2022

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت إن الاتحاد يتابع عن كثب التفجير، معربًا عن حزنه الشديد لسقوط ضحايا من المدنيين.

"İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama bizi derinden üzdü. Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz,

Başın sağolsun Türkiye." Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut pic.twitter.com/rJRR1hxaGn — AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) November 13, 2022

أما السفير الأوكراني في أنقرة فاسيل بودنار فقال في تغريدة باللغة التركية “تلقيت نبأ التفجير ببالغ الحزن، أترحم على أرواح الضحايا، وأتمنى الشفاء للمصابين وأعزي الشعب التركي الصديق”.

Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama haberini derin üzüntüyle öğrendim. Patlamada hayatını keybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dost Türk milletinin başı sağ olsun. — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) November 13, 2022

وأعربت السفارة الباكستانية عن حزنها جراء سقوط ضحايا في التفجير، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت السفارة الفرنسية لدى أنقرة عن حزنها لسقوط قتلى ومصابين في التفجير، وعن تعازيها لتركيا حكومة وشعبًا.

#İstanbul #İstiklal Caddesinde vuku bulan patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Başın sağolsun Türkiye — La France en Turquie 🇫🇷🇪🇺 (@FranceenTurquie) November 13, 2022

وأعربت سفارات الدنمارك والسويد وفنلندا وكوسوفو عن تعازيها في ضحايا تفجير شارع الاستقلال.