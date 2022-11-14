دول أوربية وسفارات تعزي تركيا في ضحايا تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول

أعربت دول أوربية عن تعازيها لتركيا في ضحايا التفجير الذي وقع، الأحد، في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا مقتل 6 وإصابة 53 جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط المدينة.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي، لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك”.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عبر تويتر إنه تلقى نبأ التفجير ببالغ الحزن، وأعرب عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي أن “الإرهاب بكافة أشكاله أمر بغيض”، وأن لندن “متضامنة مع أنقرة ضد هذا العمل الشنيع”.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك “تأتي مشاهد مروعة من إسطنبول، أتقاسم أحزان أولئك الذين تعرضوا للهجوم في شارع للتسوق بإسطنبول”.

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونيفي تغريدة على تويتر قائلة “مشاهد التفجير في إسطنبول مروعة، أعزي تركيا في ضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم”.

أما الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، فأعرب عن بالغ تعازيه للشعب التركي عمومًا ولسكان مدينة إسطنبول، وقال في تغريدة على تويتر “أتضامن مع ذوي ضحايا التفجير وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي جان ليبافيسكي إن تفجير إسطنبول بعث في نفسه حزنًا شديدًا، وأعرب عن بالغ تعازيه لتركيا حكومة وشعبًا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة على تويتر إن باريس متضامنة مع أنقرة في مكافحة الإرهاب.

كما قالت وزارة الخارجية اليونانية إن القنصلية اليونانية في إسطنبول تتواصل مع السلطات المحلية في المدينة بخصوص حيثيات التفجير، معربة عن إدانتها الشديدة للإرهاب وتعازيها الخالصة للشعب التركي.

أما وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورن فأعرب في تغريدة عبر تويتر عن تعازيه لتركيا وسكان إسطنبول على وجه الخصوص.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل إنه تلقى أنباءً مروعة من إسطنبول، وأضاف في تغريدة عبر تويتر “أعزي ذوي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نقف إلى جانب الشعب التركي في هذا الوقت العصيب”.

كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن تعازيه لتركيا في ضحايا التفجير بشارع الاستقلال وسط مدينة إسطنبول.

وقال ستولتنبرغ إن مشاهد التفجير كانت مروعة للغاية، معربًا عن تعازيه للشعب التركي ولذوي الضحايا.

وأضاف قائلًا “نتضامن مع تركيا الحليفة في الناتو”.

كما أدانت سفارات وقنصليات دول أجنبية عدة في تركيا، التفجير، وقال السفير الأذري لدى أنقرة رشاد محمدوف في تغريدة على تويتر “أعرب عن حزني الشديد لسقوط ضحايا في التفجير الغادر الذي وقع في إسطنبول، وأتقدم بالعزاء لذوي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

#İstanbul'da hain saldırı sonucu patlamada can kaybı ve yaralıların olması haberinden derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz.

Seninleyiz Türkiye!

— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) November 13, 2022