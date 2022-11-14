حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له في تفجير إسطنبول

نفى حزب العمال الكردستاني، اليوم الاثنين، أن يكون لديه أي دور في الانفجار الذي هزّ شارع الاستقلال في اسطنبول أمس الأحد وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 شخصا.

وقالت المجموعة التي تعتبرها تركيا “إرهابية”، في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء “شعبنا والأشخاص الديموقراطيون يعلمون عن كثب أننا لسنا على صلة بهذا الحادث وأننا لن نستهدف مدنيين بشكل مباشر وأننا لا نقبل أعمالًا تستهدف مدنيين”.

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد قال اليوم، إن سلطات الأمن ألقت القبض على من وضع القنبلة التي تسببت بتفجير شارع الاستقلال، وأن القرائن الأولية المقترنة بالواقعة تشير إلى ضلوع حزب العمال الكردستاني في تنفيذ التفجير.

وقال صويلو “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة” عن الاعتداء.

وأعلنت مديرية أمن إسطنبول أن منفذة تفجير إسطنبول هي المواطنة السورية أحلام البشير، وهي عضو تنظيم حزب العمال الكردستاني، وأنها دخلت تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع.

وقال الأمن التركي في بيان إن المشتبه بها تلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني، وإنها تلقت تعليمات تنفيذ تفجير إسطنبول من مركز حزب العمال الكردستاني في منطقة كوباني (عين العرب) السورية.