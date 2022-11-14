السويد تجدد التزامها بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم مع تركيا.. هذه أبرزها

أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم التزام بلاده بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم الثلاثية التي أُبرِمت بين السويد وفنلندا وتركيا، أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وندد بيلستروم، اليوم الاثنين، في تصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي، بالتفجير الذي شهدته إسطنبول أمس الأحد.

وأعرب الوزير السويدي عن تضامنه مع “البلدان التي تتعرض لاعتداءات إرهابية”.

وقال إن بلاده تنتظر نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات التركية حول الحادثة المذكورة، مؤكدًا استعداد السويد للتعاون مع جميع الدول في ما يخص الإرهاب.

وأعرب عن اعتقاده بأن “هذه الحادثة ستؤثر على المباحثات بين تركيا والسويد”.

ووافقت تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد توقيع مذكرة ثلاثية مع فنلندا والسويد، بددت من خلالها هاتان الدولتان “مخاوف” تركيا، وأعلنتا تعزيز التعاون الثلاثي في سبيل منع أنشطة “التنظيمات الإرهابية”.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن فنلندا والسويد “ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدَّمة من تركيا”.

وأضاف أن السويد وفنلندا ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع الأموال وتجنيد المقاتلين لصالح حزب العمال الكردستاني وامتداداته كافة، وأنهما ستعملان على منع تلك الأنشطة.