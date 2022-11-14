الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب الفلسطينية في النقب للمرة 209 (فيديو)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، قرية العراقيب العربية في منطقة النقب للمرة 209 على التوالي.

وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة 209.

وأكد أن الأهالي “سيعيدون بناء قريتهم”.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية للمرة الأخيرة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

متابعة صحفية: "قوات الهدم الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 209 على التوالي". لمشاهدة التقرير كاملاً على يوتيوب:https://t.co/OralDn6Dkt pic.twitter.com/pCvrIdvxu6 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) November 14, 2022

ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة، ويقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء في أرضهم رغم الهدم المتكرر لمنازلهم.

السيطرة على أراضي السكان

وفي تقرير سابق، قالت منظمة “ذاكرات” التي تضم ناشطين إسرائيليين يهودا وعربا وتؤرخ لنكبة فلسطين عام 1948، إن السلطات تعمل على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

مراسل الجرمق: "القوات الإسرائيلية تهدم مساكن العراقيب للمرة 209". pic.twitter.com/Gt9ntEKVH6 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) November 14, 2022

وتواصل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في النقب من خلال حملات مداهمة تستهدف الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتجريف الأراضي وتشجيرها، كما حصل في قرية الأطرش سعوة قبل أسبوعين.

وتسكن قرية العراقيب 22 عائلة تضم نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية. وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي -وفق قوانين السلطات الإسرائيلية وشروطها- من إثبات حقهم في ملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وتدحض هذه الإجراءات الشرطية والممارسات السلطوية المزاعم بأن حكومة الاحتلال الحالية تتجه إلى منح تسهيلات وامتيازات للقرى المسلوبة الاعتراف.